Bande dessinée – Daniel Ceppi met Genève en cases avec bonheur Comme leur auteur, ses héros ont souvent bourlingué aux confins de l’Asie. Mais aussi arpenté le canton au fil de récits minutieusement documentés. À vérifier en l’Ile à travers une exposition rétrospective. Philippe Muri

Le Pont du Mont-Blanc dessiné par Ceppi. «J’aime que ce que je montre soit précis», commente l’auteur de BD genevois. DR

Il aime les quartiers qui ont une âme, du cachet, de vieilles architectures qui vont attirer son regard de dessinateur. Quand il quitte son appartement des tours de Carouge pour aller musarder en ville, Daniel Ceppi s’arrête volontiers du côté de Plainpalais, où il a occupé durant une quarantaine d’années un grand appartement en attique. Les Eaux-Vives et les Pâquis l’inspirent également. «J’adore m’y balader, j’apprécie la vie qu’on y trouve», raconte l’auteur de BD genevois, par ailleurs grand voyageur devant l’éternel.

Longtemps, Ceppi a gardé un pied à Genève pour mieux poser l’autre à Pondichéry. L’Inde, mais aussi l’Afghanistan, le Pakistan, l’Ouzbékistan font partie des destinations où il a traîné avec bonheur ses guêtres, son appareil de photo et ses crayons. En l’Ile, une exposition rétrospective embrasse une carrière cosmopolite entamée au début des années 70. Une brassée d’illustrations en noir et blanc ou en couleurs, mais surtout quantité de planches originales montrent que si ses héros ont souvent bourlingué comme lui aux confins de l’Asie, ils n’en ont pas moins régulièrement posé leurs valises au bout du lac, pour arpenter le canton au fil de récits minutieusement documentés.

La place du Marché, à Carouge. Chez Ceppi, la véracité du décor contribue à la crédibilité de l’histoire. DR

La rue de l’Hôtel-de-Ville, l’aéroport, le pont des Bergues, le quartier des banques… dans ses albums, la réalité se mélange harmonieusement à la fiction. Du diptyque «CD - Corps diplomatique» à sa série en trois volumes «CH Confidentiel», Ceppi a souvent représenté des fragments de Genève. Dans son dernier album en date, «Lady of Shalott» paru en 2017, son héros de toujours, Stéphane Clément, s’en va écluser une pression à L’éléphant dans la canette, à l’angle de l’avenue du Mail et de la rue de l’Ecole-de-Médecine.

«Je connais Genève par cœur, je sais par où peuvent passer mes personnages. Je ne triche pas avec la réalité.» Daniel Ceppi, auteur de bande dessinée

«Je fais parfois des clins d’œil à des bistrots que je connais. Et si j’arrive à placer un endroit qui me plaît, je ne vais pas m’en priver. Mais ce qui prime, c’est le scénario.» Quand il écrit ses histoires, Ceppi soigne autant la crédibilité que l’aspect visuel. «J’aime que ce que je raconte soit précis, c’est ma marque de fabrique. Comme je connais Genève par cœur, je sais par où peuvent passer mes personnages. Je ne triche pas avec la réalité. S’il y a un sens interdit sur le parcours, je le respecte.»

Loin de se fier à sa mémoire visuelle, l’auteur met un point d’honneur à se rendre sur les lieux qu’il va dessiner, multipliant les photos en numérique. «Pas de crobards à ce stade-là, ce serait déjà une interprétation.» Poussant le souci de véracité plus loin, Ceppi s’efforce d’effectuer ses repérages à la période de l’année durant laquelle se déroule l’action de ses BD. «J’observe comment les gens sont vêtus, s’il y a du monde aux terrasses ou non, si le temps est à la bise ou à la pluie. Des petits détails qui font toute la différence.»

Ceppi s’efforce d’effectuer ses repérages à la période de l’année durant laquelle se déroule l’action de ses BD. DR

Si les décors apparaissent bien réels, qu’en est-il des personnages? «Je m’inspire de gens que je connais, que j’ai croisés. Pas physiquement toutefois. Ce qui m’intéresse, c’est leur état d’esprit, leur manière d’être. On ne peut pas représenter des individus de manière crédible sans avoir une petite idée de leur façon de vivre. Quand je dessine un intérieur, je demande aux personnes concernées ce qu’ils ont dans leur bibliothèque, l’agencement de leur salon. Je me rends sur place et je prends quantité de photos.»

Avec le temps toutefois, de nombreux endroits dessinés par l’auteur ont changé. Voire carrément disparu, faisant des BD de Ceppi de précieux témoignages d’une époque révolue. Exit le petit resto Edouard Ier situé juste derrière la gare Cornavin. Adieu l’enseigne Singer à la rue de la Corraterie. Et observez bien le design des voitures et des automates TPG: tout cela a évolué. «Dans certaines planches, on aperçoit des caissettes du journal «La Suisse». Cela ne nous rajeunit pas», sourit l’intéressé, dont l’inspiration se nourrit volontiers d’éléments anecdotiques puisés dans la presse et notamment dans la «Tribune de Genève».

«La BD, j’ai bâché»

On parle au présent, mais il faudra peut-être envisager ces mises en scènes locales au passé. À 69 ans, faute de sentir un véritable intérêt chez ses éditeurs, Daniel Ceppi a décidé de lever le pied. «La BD, j’ai bâché. Je continue les illustrations et je dessine quand j’ai envie. Autrement, je reste peinard. Mais peut-être qu’un jour, cela me reprendra d’écrire un scénario, juste pour le fun…»