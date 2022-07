Hommage – Dani, pour toujours «La vie à 25 ans» Victime d’un malaise, la chanteuse est décédée lundi à l’âge de 77 ans. Évocation d’une carrière d’une richesse surprenante. Pascal Gavillet

Dani sur scène lors de la 42ème édition du Printemps de Bourges, le 26 avril 2018. GUILLAUME SOUVANT/AFP

Elle aura été chanteuse, actrice, mannequin, meneuse de revue, tenancière de boîte de nuit, et même fleuriste. Touche-à-tout plus que femme à tout faire, Dani, qui a succombé à un malaise lundi à son domicile de Tours, était aussi un personnage. Une rescapée des années 70 dominées par la fête et les excès, et une survivante de l’enfer de la drogue, spirale qu’elle avait racontée dans un livre témoignage, «Drogue, la galère», en 1987.