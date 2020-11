Canton du Tessin – Gros incendie au bord du lac de Lugano Un important feu s’est déclaré lundi en fin d’après-midi à Maroggia (TI). La population est priée de fermer portes et fenêtres et d’arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation.

Un gros incendie s'est déclaré dans le moulin de Maroggia (TI) vers 17h00. KEYSTONE/Ti-PressKEYSTONE

Un gros incendie s’est déclaré lundi peu après 17h00 dans le moulin de Maroggia (TI), au bord du lac de Lugano. Les habitants des environs ont été évacués. La route cantonale a été fermée de même que la ligne ferroviaire Lugano-Mendrisio entre Melide et Capolago.

Il n’y a pas de blessés, a indiqué lundi soir la police tessinoise dans un communiqué. Mais il y a d’énormes dégâts à la structure du bâtiment. Au vu des fortes émanations dues au feu, la population a été appelée à fermer portes et fenêtres et à arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation.

Sur place se trouvent les pompiers de Lugano, de Melide et du Mendrisiotto. Les CFF ont mobilisé un train extincteur. La police cantonale a reçu des renforts des postes de Lugano, Mendrisio, Chiasso et de Ceresio. Les secours sanitaires sont aussi sur les lieux.

ats/nxp