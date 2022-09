Dans la jungle colombienne – D’anciens Farc se reconvertissent en guides touristiques Dans la forêt amazonienne, d’ex-combattants de la guérilla apprennent aux visiteurs comment survivre dans la jungle. Du «tourisme vert» pour conjurer le douloureux passé du conflit armé. William Gazeau - région du Guaviare

Freddy Campo, Julio Ambeida et Cesar Garcia, ex-Farc aujourd’hui guides et gérant d’un centre d’écotourisme, dans un campement guérillero reconstitué pour accueillir des visiteurs. Charras, Guaviare, 9 août 2022. Nadege Mazars

À l’ombre des palmiers et autres moriches, Freddy Campo marche en terrain connu. «Tu vois cette plante», dit-il en indiquant de petites feuilles vertes en forme de cœur, «tu peux la broyer et l’appliquer sur une blessure pour te soigner. Nous l’utilisions très souvent.» Quelques mètres plus loin, l’ex-combattant des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) s’arrête de nouveau: «Cette branche pleine de petites pointes, nous nous en servions comme d’une râpe à fromage.»