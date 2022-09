Festival pluridisciplinaire – Dance First Think Later, l’expression du pluriel Jusqu’à début octobre, plusieurs lieux genevois accueillent plusieurs créateurs d’origines diverses dont la pratique consiste à imbriquer plusieurs disciplines artistiques. Katia Berger

La performeuse et plasticienne Davide-Christelle Sanvee créera ce week-end des passerelles entre architecture, histoire institutionnelle et biographie personnelle. GREGORY BATARDON

Au départ, l’exposition Dance First Think Later (DFTL) avait été pensée comme un one shot, avalé cul sec dans la foulée de La Bâtie 2020. Mais les visiteurs en ont demandé une rasade supplémentaire, aussi son commissaire, Olivier Kaeser, l’envisage désormais comme un festival susceptible de se développer sur plusieurs années.

Codirecteur du Centre culturel suisse à Paris jusqu’à la fin de 2018, l’historien de l’art reconnaît en effet que, plus que jamais, «les gestes délivrent des messages»: à ce titre, l’intersection des domaines de la danse, de la performance et des arts visuels mérite une manifestation dédiée, que sa structure de curation Arta Sperto prend en charge.

La 2e édition de DFTL réquisitionne à nouveau le Commun, où se déploieront les œuvres matérielles ainsi que les performances conçues pour un espace d’exposition. Jusqu’au 9 octobre, on y découvrira, gratuitement, une installation signée Alice Anderson à partir d’une réalisation de Calder, une nouvelle vidéo de Lara Dâmaso prenant appui sur le corps comme source vocale, une sélection de dix photographies chorégraphiques d’Agnès Geoffray, une interface entre danse, musique et sculpture imaginé par Samuel Pajand, des sculptures photographiques d’Émilie Pittoiset et des vitrines d’Ulla von Brandenburg.

Viendront encore se greffer à ces objets (relativement) fixes une chorégraphie du Genevois Marco Berrettini, «S’entraîner les dents», pour une quinzaine d’interprètes en interaction avec les peintures de Yan Li, le solo féministe de Zuzana Kakalikova, et une performance d’Adam Linder articulant «la barre, le sang et le cerveau».

Les performeurs de «Scalable Skeletal Escalator» révéleront comment le corps vivant évolue dans un constant échange avec son microbiote. MAXI SCHMITZ

Si les Cinémas du Grütli hébergeront les projections, parfois suivies de discussions publiques, le Pavillon ADC fonctionnera comme centre névralgique pour les trois pièces à proprement parler scéniques de l’événement. C’est là que la Genevoise Davide-Christelle Sanvee, Prix suisse de la performance 2019, donnera «À notre place», qui tisse des parallèles entre l’architecture du lieu qui la reçoit, l’histoire de cette institution, et sa propre biographie.

D’origine turque, Ceylan Öztrük lui emboîtera le pas pour astiquer les notions d’orient et d’orientation dans «Orientalen». Enfin, la Germano-Dominiquaise Isabel Lewis s’intéressera via «Scalable Skeletal Escalator» aux influences sur le corps humain de tous les micro-organismes dont il est l’hôte. Peut-être la proposition la plus réflexive du festival.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

