Centre de photographie de Genève – Danaé Panchaud croit au pouvoir enchanteur de l’image La toute nouvelle directrice de l’institution dédiée au 8e art entend explorer le potentiel émancipatoire de la photo et y voit un moyen d’investiguer le monde. Portrait. Irène Languin

Danaé Panchaud, nouvelle directrice du Centre de la Photographie de Genève, au cœur de l’exposition que l’institution consacre à Anne Morgenstern. IRINA POPA

Sa première exposition donne le ton. À la tête du Centre de la photographie de Genève (CPG) depuis janvier, Danaé Panchaud a choisi d’offrir ses cimaises à un projet d’Anne Morgenstern qui parle d’amour, de désir et de pouvoir. «De corps désirants et désirés», mais aussi de «pouvoir exercé par la chair et de la politique inscrite dans la peau», comme la nouvelle directrice l’écrit dans le texte qui accompagne «Indocile et tendre», l’accrochage qui réunit 126 images réalisées par la photographe allemande établie à Zurich.