Hockey sur glace – Damien Riat fera une pige avec Genève-Servette L’attaquant international genevois jouera avec les Aigles avant de s’envoler pour la NHL. Sport-Center

Damien Riat en 2016, sous les couleurs de Genève-Servette. KEYSTONE

Genève-Servette a accordé un contrat de courte durée à l’attaquant Damien Riat (23 ans), formé aux Vernets et actif avec le HC Bienne depuis le mois d’août 2018. Lors de la saison régulière 2019-2020, l’international suisse a amassé 22 points, dont onze buts, en 36 matches.

«C'est une belle opportunité de pouvoir jouer en Suisse ce début de saison et de renouer mes liens avec le club qui m'a formé» Damien Riat

Repêché par les Washington Capitals en 117e position en 2016, Riat s’était entendu avec le club de NHL basé dans la capitale américaine pour l’exercice 2020-2021. Mais, à cause de la situation sanitaire et du report des play-off 2020 (la finale est prévue en octobre), la nouvelle saison reprendra au début de mois de décembre, ce dans le scénario le plus optimiste. D’ici-là, le Genevois gardera la forme avec les Aigles et tentera de contribuer au succès avec l’équipe entraînée par Patrick Emond.

«Je me suis entraîné dur cet été, a expliqué Riat. C'est une belle opportunité de pouvoir jouer en Suisse ce début de saison et de renouer mes liens avec le club qui m'a formé. Les Washington Capitals ont rendu ce projet possible avec leur prêt.»