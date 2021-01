Nouvelle parution romande – Damien Murith traverse les murs malgré la douleur Avec «Le deuxième pas», l’auteur fribourgeois livre un texte fort sur les maux chroniques. Pas de témoignage, mais des métaphores qui percutent. Caroline Rieder

Après trois livres de fiction en prose poétique, Damien Murith s’est penché sur un sujet plus personnel. DR

Parfois, la douleur est tellement forte qu’elle laisse sans voix. Presque sans vie. Parfois elle s’invite au long cours, à peine moins intense. Il faut alors sans cesse composer avec elle. Dans «Le deuxième pas», l’auteur fribourgeois Damien Murith «digère» dix ans de maux en prose poétique, dans la veine des fictions réunies dans le triptyque «Le livre des maudits» («La lune assassinée», «Les mille veuves», «Le cri du diable», Éd. L’Âge d’Homme). Il y mettait en scène avec noirceur des drames humains, dans une forme déjà fragmentaire.

«J’avais envie de donner une voix à mes douleurs.» Damien Murith, «Le deuxième pas»

Le texte se condense encore dans ce nouveau livre à l’inspiration très personnelle: «Mes douleurs sont toujours présentes et j’avais vraiment envie de leur donner une voix. Je me suis demandé: qu’est-ce que j’en fais? Une force, une faiblesse? Suis-je victime, suis-je combattant? Est-ce que je les accepte, je les cogne? J’en suis toujours là, à devoir les supporter», raconte-t-il au téléphone, depuis sa maison de la campagne fribourgeoise.

Inspiré par Frida Kahlo, et particulièrement son tableau «La colonne brisée», il donne un visage à l’intruse: «Sournoise, acharnée, hideuse avec sa tête d’insecte, elle est la douleur. Et la détresse, et le désespoir, comme des chiens fidèles, lui lèchent les doigts.» Elle vient avec une autre compagne: «Partout, la peur répand ses flots noirs. En plein jour, en pleine lumière, nous nous perdons.»

Une «armée silencieuse»

L’auteur égrène les heures perdues à souffrir, l’insomnie, la culpabilité vis-à-vis de l’entourage, l’impossibilité de communiquer ce qui le traverse, les jugements des bien portants, la farandole des «savants», l’hôpital comme «résidence secondaire». Sombre, le texte ne vire pas à la plainte. Car après «le premier pas du matin, comme un mur à traverser» vient enfin, un jour, le deuxième. Ainsi renaît l’espoir.

Damien Murith adopte un «nous» qui confine à l’universel, même si l’auteur ne veut surtout pas se faire le porte-parole de ces souffrants. «Le «nous» est venu spontanément. En y réfléchissant, je pense que je dis «nous» pour la douleur et moi.» Néanmoins, ce qu’il nomme une «armée silencieuse» se reconnaîtra dans la force de ses métaphores.





Le livre Afficher plus «Le deuxième pas»

Damien Murith

Éd. Labor & Fides, 75 p.