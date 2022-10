Sortie cinéma – Damien Bonnard, l’acteur caméléon par excellence Dans «Le sixième enfant», il incarne un rôle sombre, inquiétant, faisant couple avec Judith Chemla, face à un autre couple guère plus rassurant. Pascal Gavillet

Damien Bonnard: «Je refuse ce qui est mal écrit, ou ce que je juge être mal écrit. Il faut que je puisse sentir l’objet film». STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Damien Bonnard, on le connaissait à peine de visage et encore moins de nom lorsqu’on l’a vu débouler en flic dans «Les misérables» de Ladj Ly. C’était en 2019 et il avait déjà la quarantaine. Pour un comédien, cela fait tard. Cela prouve surtout qu’il n’y a pas d’âge pour débuter et encore moins pour s’imposer.