C’est fait: le «gouvernement de combat» promis par le président Macron est en place et il vient d’être annoncé lundi matin par communiqué. Pas de grandes surprises. Elisabeth Borne ne fait pas entrer dans son nouveau gouvernement des figures de l’opposition qui lui auraient donné des airs de coalition, mais elle fait le ménage: Damien Abad, ministre des Solidarités depuis un mois et demi a été poussé vers la sortie et remplacé par Jean-Christophe Combe, le directeur général de la Croix-Rouge française.

Plusieurs dénonciations

Plusieurs femmes dénonçaient des tentatives de viol de la part de Damien Abad et une enquête judiciaire avait récemment été ouverte. Jusqu’à présent, un ministre ne démissionnait pas tant qu’il n’était pas mis en examen, mais la première ministre a jugé que le nombre de dénonciations était trop élevé et qu’il mettait son ministre en position de faiblesse.