People – Daisy Ridley et le poids écrasant de la saga «Star Wars» L’héroïne de la dernière trilogie est de retour sur les écrans dans «Chaos Walking», un film de S.F. où elle incarne la dernière femme sur Terre. Mais l’après-«Star Wars» est rude à négocier pour l’actrice. Christophe Pinol

Lorsque le prince William et le prince Harry étaient venus visiter le plateau de «Star Wars – Les deniers Jedi», c’est elle qui leur avait servi de guide. Adrian Dennis / AFP

Et si «Star Wars» était frappé par une malédiction? Face au trou noir artistique dans lequel la plupart des acteurs de premier plan de la saga ont été happés, la théorie a largement fait son chemin. Mark Hamill n’a jamais percé en dehors de son rôle de Luke Skywalker. Même chose pour Hayden Christensen, interprète d’Anakin Skywalker dans la deuxième trilogie. Et le tournage de celle-ci a dégoûté à jamais du cinéma le jeune Jake Lloyd, qui campait ce dernier, enfant. Bref, pas facile de rebondir quand on a incarné un puissant Jedi qui sauve (ou détruit) la galaxie…