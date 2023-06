L’émission «On se dit tout» du 24 mai dernier, en public et en direct sur la RTS. RTS

Chêne-Bougeries, 19 juin

J’attendais avec impatience l’émission de la RTS intitulée «On se dit tout», sur le fonctionnement du média de service public, et diffusée en direct à la fin du mois de mai.

Quelle déception! Car il ne s’est strictement rien dit de constructif ni d’innovant malgré la présence des sbires de la RTS. Une direction sur le frein à main, ayant réponse à rien et aidée en cela par deux Vincent relégués au rang de clowns blancs aux ordres du chef!

Ajoutez à cela des intervenants dans le public n’ayant rien à dire ni à proposer. Et surtout des micros-trottoirs de complaisance ponctués de questions à deux ronds et de ricanements à quatre balles! Tristounet!

Bref, on sentait bien que tout cela avait été muselé par une direction aux abois se retranchant toujours sur l’argument «on n’a plus de sous, on n’a pas les moyens de Netflix ni de TF1...» Ça, on s’en serait douté!

Désolé, mais ce n’est pas notre problème. Nous, on paie actuellement une redevance de 335 francs pour des programmes de plus en plus «fit»!

«La votation s’en vient et le public romand sera au rendez-vous, c’est sûr!»

Quand on n’a pas de pétrole, comme on disait autrefois, on essaie d’avoir des idées. Et alors là, quelle faiblesse, quel manque d’imagination.

On en revient toujours à «Passe-moi les jumelles» ou «Temps présent», deux excellents programmes, mais vieux de trente ans! Idem pour le sport, le théâtre et le divertissement.

Et en prime «C’est ma question» et «Cash», deux émissions de jeux les plus nunuches de la francophonie!

On ne sait pas où va notre télévision de service public, mais elle y va à coup sûr! Que dire de ce pauvre Kucholl se foutant allègrement de la «gueule» de Morisod et de ses «Coups de Cœur» qui plaisaient tant à un public auquel ils manquent terriblement. Parce qu’ils ressemblaient à notre pays, à ses téléspectateurs, sans moquerie, sans sourires goguenards, sans ostracisme.

La responsable du divertissement nous assène, avec l’assurance de qui ne regarde pas ses programmes, que les variétés comme «Les Coups de Cœur», ça ne marche plus. Ah bon?

Il n’y a qu’à voir sur toutes les chaînes françaises comme elles sont présentes, avec une préférence grandissante pour la nostalgie. Car il n’y a pas que «The Voice» dans la vie.

La votation s’en vient et le public romand sera au rendez-vous, c’est sûr!

Pierre Nicolet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.