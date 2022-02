Football – D’abord marionnette de l’Atlético, United s’en sort Manchester a transformé l’un de ses deux tirs cadrés pour gratter un match nul flatteur à Madrid (1-1), mercredi en 8es de finale aller de Ligue des champions. Florian Vaney

Marcos Llorente (à gauche) tente de subtiliser le ballon à Marcus Rashford. AFP

Manchester United s'est retrouvé aspiré mercredi soir en Ligue des champions. Son âme, sa jouerie: l'Atlético a failli tout lui prendre. Les Mancuniens n'avaient pas cadré un tir jusqu'à la 80e minute... et l'égalisation salvatrice d'Anthony Elanga (1-1). Symbole d'une soirée traversée avec bien peu d’idées.

Le manque de créativité des Red Devils à la construction a longtemps rendu la tache presque facile aux hommes de Diego Simeone, qui avait si bien préparé son coup. Son bloc bas, agressif sur le porteur du ballon dès la ligne médiane, a placé les Anglais dans un inconfort total. Raphaël Varane et Harry Maguire n'ont quasiment jamais trouvé la passe pour briser les lignes. Et à chaque fois que la première ligne de Manchester tergiversait trop longtemps, le piège se refermait. Les Colchoneros étaient là pour récupérer et se projeter.

La récompense de cette intensité, donc, c'est cette ouverture du score tombée pour quelques centimètres. Quel gâchis cela aurait été de ne pas voir cette occasion aboutie. Le centre brossé de Renan Lodi était un régal, la tête plongeante de Joao Felix pas moins vilaine. Poteau, goal. Après moins de 7 minutes, United comprenait où il avait mis les pieds. Sans un retour héroïque de Victor Lindelof et un coup de main de la latte de David De Gea, les visiteurs seraient rentrés aux vestiaires menés de trois longueurs.

Benfica et l’Ajax se neutralisent

Reste qu'il en a manqué dans les jambes, et dans la tête aussi peut-être, aux Madrilènes pour aller au bout de leurs idées. Parce que Manchester a su trouver les solutions pour s'extirper du plan adverse, l'Atlético a paru un tant soit plus fragile en seconde mi-temps. Longtemps en parvenant tout de même à garder Cristiano Ronaldo et compagnie à distance acceptable de son but. Jusqu'à cette unique percée qui trouait le rideau local. Anthony Elanga est entré à la 75e, il a su exploiter l'un des rares espaces pour égaliser cinq minutes plus tard. La latte (encore!) touchée par Antoine Griezmann dans la foulée ne saura que raviver les regrets espagnols.



Match nul aussi entre Benfica et l’Ajax dans le dernier 8e de finale aller. Le spectacle a été assuré par l’incontournable Sébastien Haller. Qui a d’abord eu la mauvaise idée de détourner un centre dans sa propre cage pour répondre à l’ouverture du score de Dusan Tadic. Puis qui, dans un vrai geste de buteur, a redonné l'avantage à l’Ajax. Des Néerlandais privés de victoire par Roman Yaremchuk, auteur du 2-2 à la 72e.

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.