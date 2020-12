Météo – D’abondantes chutes de neige perturbent le trafic au Tessin Les chutes d’or blanc ont bloqué plusieurs lignes ferroviaires au Tessin samedi matin. De nouvelles précipitations sont attendues dans la journée, particulièrement au sud de la Suisse et aux Grisons.

La neige a fait son apparition vendredi au Tessin. KEYSTONE/Ti-Press

Le trafic ferroviaire était perturbé au Tessin samedi matin en raison d’abondantes chutes de neige. C’était notamment le cas de la ligne entre Airolo et Locarno ainsi que de celle entre Bellinzone et Chiasso, selon le site des CFF.

Des retards et des suppressions de trains étaient également à l’ordre du jour entre Brigue et Domodossola. Les météorologues attendent de nouvelles chutes d’or blanc samedi, surtout au sud de la Suisse et aux Grisons.

L’hiver a fait son apparition vendredi au Tessin. MétéoSuisse a émis une alerte de danger de degré 4 sur 5 et la police cantonale a lancé un appel à la prudence. Le trafic lourd a été bloqué vendredi soir sur l’autoroute A2 et plusieurs axes routiers ont été fermés.

En Suisse romande aussi

En Suisse romande aussi, la neige a montré le bout de son nez vendredi, mais dans une moindre mesure qu’au Tessin. Les précipitations ont quand même suffi à perturber le trafic ferroviaire à la Vallée de Joux (VD), aux Franches-Montagnes (JU) ou aux Rochers-de-Naye (VD).

Selon MétéoSuisse, les précipitations devraient durer jusqu’à dimanche. Sur le versant nord des Alpes, le foehn devait souffler jusqu’à vendredi soir avec des pointes de vent attendues jusqu’à 150 km/h. Dans le sud-est de la Suisse, MeteoNews prévoit plus d’un mètre de neige fraîche pour dimanche à certains endroits.

ATS/NXP