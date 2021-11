Nouveau documentaire – Cyril Dion sur le front d’«Animal» Après son triomphal «Demain», le cinéaste relance l’offensive écologique en partant de tous les vivants. Interview. Cécile Lecoultre

Cyril Dion, militant engagé, a réalisé «Demain» avec Mélanie Laurent. «Animal», son deuxième documentaire, sort relayé par plusieurs livres aux Éditions Actes Sud. (Photo by JOEL SAGET / AFP) AFP

Essayiste et documentariste, Cyril Dion l’écrivait déjà il y a trois ans, dans son «Petit manuel de résistance contemporaine», la jolie fable du colibri qui aide à éteindre l’incendie avec la goutte d’eau dans son bec a fait long feu. «Les petits gestes s’inscrivent dans les interstices mais il faut aller à l’étape suivante.» Et d’ouvrir un nouveau chapitre avec «Animal».

Son film suit Bella Lack, activiste londonienne de la cause animale et des questions environnementales, ambassadrice du Jane Goodall Institute, et Vipulan Puvaneswaran, 16 ans lui aussi, activiste parisien investi notamment dans la suppression des jardins d’Aubervilliers pour les Jeux olympiques de 2024. Leurs questions balisent un tour du monde où interviennent des biologistes, climatologues, naturalistes etc., du Costa Rica aux États-Unis en passant par l’Inde ou le Jura, à la frontière franco-suisse.