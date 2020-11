Course à l’Exécutif cantonal – Cyril Aellen veut ramener de la cohésion au sein du Conseil d’État Avocat et député, il est candidat à la candidature PLR en vue de l’élection partielle au Conseil d’État en mars prochain. Fedele Mendicino

Cyril Aellen, avocat et membre du PLR, se porte candidat en vue de l’élection partielle au Conseil d’ É tat en mars prochain . OLIVIER VOGELSANG

L’avocat Cyril Aellen le dit lui-même: il est mûr. Mûr pour se porter candidat à la candidature PLR en vue de l’élection partielle au Conseil d’État en mars prochain. Le député, qui a annoncé la nouvelle sur Léman Bleu, est le deuxième membre du parti à sortir du bois après Gilles Rufenacht, directeur de la Clinique des Grangettes. Le délai pour déposer les candidatures au sein du parti est fixé au 30 novembre. L’assemblée des délégués choisira ensuite son meilleur poulain le 15 décembre.

Bien à droite

Qui est Cyril Aellen? D’abord un enfant d’Avully. Son père dirige les ressources humaines chez Migros et sa mère enseigne lorsqu’il entame ses études de droit à l’Université de Genève. Nous sommes au début des années 90 et le jeune homme, qui se sent bien à droite, s’inscrit au Parti libéral. Il sera durant vingt ans au comité directeur du parti qui deviendra ensuite le PLR. Député depuis 2013, cet habitant de Veyrier, marié et père de quatre enfants, se veut rassembleur. Il sait faire ça, plaide-t-il en évoquant son expérience à la présidence et à la vice-présidence de son parti: «J’ai été chef de groupe entre 2017 et 2019, et un fer de lance du PLR. J’y ai montré mon engagement.»