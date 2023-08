Cyclisme et boissons énergétiques – Les cétones ou le miracle de l’effet placebo Dans ce Tour d’Espagne qui vient de commencer, les meilleurs coureurs carbureront aux suppléments cétoniques: des boissons, presque imbuvables, hors de prix, qui sont censées améliorer la performance. Or, les études scientifiques disent tout le contraire. Jean Ammann

Depuis quatre ans, depuis que les meilleures équipes, une étrange potion est au cœur du débat vélocipédique et divise le peloton: les cétones. On les accuse de fabriquer un cyclisme à deux vitesses, de transformer les sprinteurs en grimpeurs, de métamorphoser d’humbles pédaleurs en campionissimi.

Les plus grandes équipes, comme la Jumbo Visma du double vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard, ont avoué la consommation de corps cétoniques. Selon Jost de Maeseneer, médecin de l’équipe Israël-Premier Tech, certaines formations dépenseraient jusqu’à 100’000 euros par saison.

Là où les cétones étonnent, c’est que la science est bien incapable de prouver l’efficacité de ces suppléments sur la performance. Ces boissons cétoniques sont donc chères, ont un goût dégueulasse (de l’avis unanime des utilisateurs), causent de fréquents troubles digestifs et sont néfastes à la performance. Tu parles d’un produit miracle!

Une substance produite naturellement

«Tout est parti d’un article scientifique, paru en 2016, qui montrait un gain de performance de 2% pour des cyclistes lors d’un exercice sur ergomètre», rappelle Raphaël Faiss, responsable de recherche à l’institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne. Cette étude portait sur des cyclistes bien entraînés, dont une partie avait reçu de simples hydrates de carbone et d’autres, les suppléments de cétones. La conclusion était enthousiaste: «Ces résultats pourraient permettre d’accroître le potentiel humain et de mieux comprendre le métabolisme des carburants dans la santé et la maladie.» Le peloton des pédaleurs, toujours en quête de gains marginaux, s’est jeté sur ces corps cétoniques, capables de donner une avance de 411 mètres (+/-162 m) sur un contre-la-montre de trente minutes.

Le corps humain, qui – selon l’expression de Raphaël Faiss – «est assez malin», produit naturellement des cétones comme source de carburant: «Le corps, par exemple en cas de jeûne prolongé, va sécréter des cétones: durant les vingt-quatre premières heures, il va utiliser des sucres, puis il recourt aux graisses et enfin aux protéines. C’est à ce stade, lorsque nous en sommes à la dégradation des protéines, que les cétones apparaissent, comme une sorte de carburant alternatif.»

«Si l’on analyse les études qui sont parues sur le sujet, c’est vrai qu’il n’y a pas d’effet probant des cétones sur la performance.» Raphaël Faiss, institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne

Les physiologistes de l’effort ont cherché un moyen de court-circuiter cet alambic énergétique: «L’idée est attractive, en théorie, poursuit Raphaël Faiss. On s’est dit que les cétones économiseraient les sucres et qu’on serait plus performant en cumulant les sources d’énergie.»

En théorie, ça fonctionne. En pratique, ça péclote. D’autres recherches sont venues contredire ces premiers résultats: en 2017, deux études n’ont montré aucun avantage pour les cétones, elles ont même révélé une péjoration des performances. Après avoir ingéré des cétones, des cyclistes de l’élite ont été plus lents de 58 secondes sur un contre-la-montre par rapport au groupe placebo et des sportifs amateurs étaient moins puissants de 7%. Une récente recherche canadienne, publiée en avril, va aussi dans ce sens.

«Les études scientifiques parues sur le sujet affirment qu’il n’y a pas d’effet probant», constate Raphaël Faiss. La prise de cétones serait même contreproductive. «On peut penser que cela est dû au fait que les suppléments cétoniques rendent le sang plus acide, ce qui est connu depuis longtemps pour nuire à la performance», écrit Tim Podlogar, de l’Université de Birmingham, sur «The Conversation».

Troubles digestifs garantis

Les suppléments cétoniques ont aussi des effets secondaires certains. «On s’est aperçu que 80% des sujets rencontraient des troubles gastro-intestinaux, note Raphaël Faiss. Le retour que j’ai des athlètes, c’est que ces troubles sont extrêmement fréquents.» Un inconfort qui a un prix d’or. Il vous coûtera environ 75 francs les trois bouteilles de 27 grammes chacune, soit plus de 2700 francs le kilo.

Si l’efficacité des cétones est douteuse, pourquoi les meilleurs cyclistes du monde recourent-ils à ces suppléments? «Il semble que les cétones soient utiles dans la phase de récupération, précise Raphaël Faiss. Ils accélèrent le stockage du glycogène. Après l’effort, l’organisme va recharger complètement les réserves. Cela peut prendre jusqu’à quarante-huit heures, mais c’est dans la première heure après l’effort que la recharge se fait le plus rapidement. Les cétones permettraient théoriquement d’améliorer cette phase de récupération. Sur des courses à étapes, les cyclistes ont certainement constaté des effets. Cela permettait de répéter les efforts au quotidien. C’est une hypothèse qui me paraît plausible.»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.