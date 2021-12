L’invité - Cycle d’orientation: la parole au peuple!

Le DIP vient de différer d’une année la mise en œuvre de son projet de réforme du Cycle d’orientation (CO22). On n’est pas surpris. Il recule comme il l’avait fait pour le Passeport Vacances en 2016, comme il l’avait fait lorsqu’il voulait changer le nom du DIP en «DFJ» en 2018, comme il l’avait fait à propos de l’introduction des tablettes numériques en 2019.

Aujourd’hui le projet de réforme du Cycle est repoussé. On l’avait longuement expliqué au parlement, mais le DIP, soutenu par la gauche et le PDC, a foncé bille en tête! Ce recul montre combien cette réforme n’est pas mûre, et combien l’opposition est ferme, à telle enseigne d’ailleurs que la magistrate l’avait annoncé sur Léman Bleu TV avant même le référendum. De reculades en impréparations: tel est le bilan de la magistrate à la tête de ce département.

Un référendum vient d’être lancé en se fondant sur une longue liste de raisons. La réforme CO22, devant le constat mitigé que tout le monde dresse de l’actuel système, ne propose pas un accompagnement adapté aux besoins de chacun mais uniformise l’enseignement et la prise en charge à l’école.

La réforme CO22 ne tient pas compte du fait que, face à ces modalités d’enseignement, certains élèves sont en échec depuis des années. L’école ne reconnaît pas leurs compétences mais montre seulement du doigt leurs difficultés. Il ne s’agira pas d’améliorer cosmétiquement ce projet parce que son fondement même en est vicié. Ce qu’il faut en revanche améliorer, c’est le système actuel.

Par ailleurs, les professeurs ne sont pas prêts parce que leur formation dans la précipitation est irresponsable. Enseigner à trois niveaux durant la même période horaire s’apprend et ne s’improvise pas, à moins d’accepter les dégâts sur nos enfants.

«Tous les élèves seront les cobayes d’une vision idéologique qui consistera à prolonger l’école primaire de deux années»

De plus, CO22 permettrait aux meilleurs de faire le parcours en deux ans, alors que les autres, les moyens et les faibles, devront le faire en trois ans. On vide ainsi les classes des très bons élèves, alors qu’on comptait sur eux pour aspirer les autres vers le haut. L’hétérogénéité, gourmande en postes puisqu’il faut moins d’élèves par classe, coûte plus cher et n’est pas garante de réussite!

En outre, cette nouvelle structure n’a pas été testée préalablement dans quelque classe que ce soit. On décrète ce qui est bon pour Genève, et tous les élèves seront les cobayes d’une vision idéologique qui consistera en fait à prolonger l’école primaire de deux années.

Le référendum a donc pour but de laisser trancher le peuple. Il faut 6000 signatures avant le 5 janvier 2022 pour qu’ensuite la campagne argumentée puisse débuter. Les pour et les contre disputeront loyalement, puis parents et grands-parents déjà inquiets, citoyens et usagers se feront une idée. Le peuple genevois s’est à plusieurs reprises méfié des classes hétérogènes au Cycle; peut-être a-t-il changé d’avis, peut-être est-il d’accord de payer plus cher une école insatisfaisante, mais pour le savoir, il faut le lui demander. Signons donc le référendum!

Jean Romain Afficher plus Philosophe, député PLR au Grand Conseil

