Cyberattaques, demandes de rançons, arnaques aux colis. Ces mots font désormais partie de notre quotidien. Pas un jour ne passe en Suisse sans que de nouveaux cas soient annoncés. À Genève, la nouvelle brigade de cyberenquête constate une augmentation constante des délits commis sur le Net.

Au total, 2600 cas y sont traités chaque année. Et cela sans compter les attaques et demandes de rançons qui restent inconnues du grand public, les victimes préférant traiter ces cas en catimini afin de ne pas nuire à leur réputation.

C’est peut-être là le plus gros défi. Ne serait-il pas temps d’oser en parler sans honte? D’assumer que de nombreux individus et entreprises se sont lancés corps et âme dans la numérisation avec une étonnante naïveté et un manque de précautions suffisantes? Que les moyens financiers nécessaires à une bonne sécurité numérique n’ont pas été assez anticipés?

«La cybersécurité est plus que jamais une affaire mondiale puisqu’elle permet à des escrocs de réaliser leurs délits à des milliers de kilomètres de distance.»

Alors que nous sommes aujourd’hui dépassés par les escrocs du Net, il est temps que les exigences sécuritaires en matière de protection numérique soient augmentées. Que ce soit pour les entreprises qui se doivent d’assurer la sécurité des données de leurs clients, ou pour les acteurs de la cybersécurité dont le domaine professionnel devrait être mieux réglementé.

Si de nombreux experts s’accordent pour dire qu’en matière de prévention et de réglementation la Suisse a encore beaucoup de chemin à parcourir, une chose est sûre: elle ne pourra pas le faire seule. La cybersécurité est plus que jamais une affaire mondiale puisqu’elle permet à des escrocs de réaliser leurs délits à des milliers de kilomètres de distance. Notre sécurité numérique dépendra donc également de la capacité des forces de l’ordre de coopérer au sein de la Suisse et avec le reste du monde.

Caroline Zumbach est journaliste enquêtrice au sein de la rubrique locale de la Tribune de Genève. Elle a obtenu un Master en relations internationales. Plus d'infos

