CurioCities 2 De Pierre Giamarchi. Petit guide pour continuer de (re)découvrir la ville dans le détail.

Et si on levait la tête plus souvent…?

Emportés par l’habitude, distraits par le quotidien, nous passons souvent, sans même y prêter attention, devant ces détails – enseignes et inscriptions, statues et oeuvres sculptées, ornements, plaques commémoratives – qui font la richesse historique ou anecdotique de notre belle Cité de Calvin. Avec quatre-vingt-quatre détails, le tome 1 de CurioCities Genève permettait à l’oeil de mettre le doigt là où il n’avait jamais posé le pied. Le tome 2 recense quatre-vingt-trois détails «parlants» de plus. Et l’aventure est loin d’être terminée. Le guide vous donne la possibilité de nourrir votre «curiocité» et de joindre l’utile à la découverte grâce aux parcours numérotés créés pour chaque catégorie. Enfin, un espace vous est réservé en fin de guide pour noter vos propres découvertes.

