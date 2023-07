Le départ d’Andréa Maechler de la BNS, annoncé en mars dernier et devenu effectif fin juin, est éloquent à plusieurs titres. D’abord, il marque la fin de ce qui avait constitué à l’époque (juillet 2015) un véritable événement, à savoir la nomination d’une femme à la direction générale, pour la première fois dans l’histoire centenaire de l’institution. Et qui plus est une Genevoise, venue de l’extérieur, double caractéristique assez rare pour être notée. Car Genève n’a pas souvent été présente à la tête de la Banque. Il y eut bien sûr Jean-Pierre Roth, qui en présida le directoire, mais le diplômé de l’IUHEI était natif du Valais et était entré à la Banque nationale en 1979 déjà.

Son accession à la vice-présidence (1996), puis à la présidence de l’Institution (2001), releva donc d’une candidature interne. Il y eut aussi Philipp Hildebrand, même si les attaches genevoises du Bernois d’origine tiennent surtout aux premières étapes de son parcours universitaire et professionnel, et que son passage à la tête de la BNS s’écourta pour les raisons que l’on sait. Mais il faut remonter beaucoup plus haut dans le temps pour trouver un Genevois pur sucre dans la galerie des membres du directoire de la Banque; le seul, à vrai dire, fut Alexandre Hay, qui en présida dix années durant (1966-1976) le 2e département en tant que vice-président, mais n’accéda jamais à la présidence.

Andréa Maechler aura par conséquent été la seule à réunir trois qualités: native de Genève, diplômée des hautes écoles genevoises, et entrée directement au directoire de la BNS.

Quelque prestigieuse que soit la poursuite de sa carrière, puisque la voici désormais directrice générale adjointe de la Banque des Règlements Internationaux à Bâle, on ne peut s’empêcher de penser qu’il s’est produit quelque part une entorse au déroulé normal des nominations à la tête de la BNS. D’ordinaire en effet, on entre à la tête du 3e département à Zurich, puis, en tant que vice-président, on prend celle du 2e département à Berne, avant d’accéder à la présidence, avec la tête du 3e département à Zurich. C’est en gros le parcours suivi par Thomas Jordan, l’actuel chef de la BNS, candidat lui aussi de l’intérieur, puisque entré à la Banque nationale en 1997.

Andréa Maechler, entrée comme cheffe du 3e département, aurait donc dû logiquement accéder, dernière étape avant le sommet, à la vice-présidence avec le 2e département lors du départ de Fritz Zurbrügg. Or on l’a court-circuitée en lui préférant le Zurichois Martin Schlegel, entré à la BNS dès la fin de ses études en 2004. La rumeur et les bruits de couloir veulent qu’elle ait été considérée comme insuffisamment compétente pour diriger le 2e département. Vrai ou faux, le fait est que rares auront été les cas du même genre*, et qu’il est difficile d’y voir autre chose qu’une manière de tenir Genève et ses candidats pour trop éloignés du cœur (zurichois) des affaires bancaires, ce qui est un comble.

Marian Stepczynski Afficher plus Journaliste économique.

