Le «secret de commission». L’expression est consacrée au Grand Conseil. Quand les parlementaires étudient un projet législatif, ils se claquemurent pour en discuter et procéder à des auditions d’experts à huis clos, avant de livrer un rapport qui, lui, sera débattu publiquement, en séance plénière.

Ce procédé n’est pas cachottier à dessein. Il se justifie par le fait qu’il permet aux élus de laisser leurs opinions évoluer sans perdre la face. Mais il a le défaut de donner l’image d’autorités enfermées dans leur tour d’ivoire.

Abo Droits politiques à Genève Voter à 16 ans? Les jeunes sont mitigés Mercredi, pourtant, une de ces commissions a pris l’exact contrepied de la coutume. Les commissaires aux droits politiques se sont offert un bain de foule et une cure de jouvence. Examinant un éventuel abaissement du droit de vote cantonal à 16 ans, ils ont sondé en public un large panel de jeunes, issus de divers types d’enseignement. Et force est de constater que l’audace a été couronnée de réussite.

Pris au sérieux par leurs autorités, les jeunes ont été à la hauteur. Nul problème d’indiscipline. De surcroît, les filles et les garçons qui ont osé s’exprimer dans ce cadre intimidant l’ont fait avec fougue, pertinence et souvent éloquence. La République de demain pourra compter sur leurs cerveaux et sur leur capacité à dialoguer dans une pluralité d’opinions. Quant aux membres du parlement, s’ils n’ont pas toujours évité de prêcher pour leur paroisse en interrogeant cette juvénile audience, ils n’ont pas pris la jeunesse de haut et l’ont traitée en véritable interlocutrice.

Par deux fois reportée, la séance tombe par hasard en pleine COP26. Que nos autorités locales s’ouvrent aux juniors, au moment où la planète entière débat à Glasgow de son brûlant avenir climatique, est aussi tout un symbole.

Marc Moulin est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Il s'intéresse notamment à la politique en général et plus spécialement aux enjeux de mobilité. Il a par le passé travaillé au «Temps», à la Radio Suisse Romande (actuelle RTS) et à One FM. Né à Genève, il y a obtenu une licence ès Lettres.

