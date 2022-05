Médecins et assureurs disposent depuis cinq mois d’une plateforme pour évaluer certains médicaments qui ne sont pas pris en charge par les caisses maladie avant de les prescrire. Cinq mois après son lancement, Curafutura tire mardi un bilan positif: les rapports sur sa plateforme facilitent l’évaluation.

En Suisse, les assureurs peuvent prendre en charge à titre exceptionnel des médicaments qui ne figurent pas sur la liste des 3200 médicaments remboursés d’office par l’assurance-maladie. Ces dernières années, de plus en plus de patients ont profité de cette possibilité d’utiliser les médicaments hors étiquette (off label use), notamment dans le cadre de nouveaux traitements anticancéreux. En 2019, 38’000 demandes ont été traitées.