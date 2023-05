DR

Cœur de France, prussien ou palmier?

C’est un biscuit croustillant et doré, idéal à l’heure du thé. Il est réalisé à base de pâte feuilletée saupoudrée de sucre. Tantôt appelé prussien, tantôt cœur de France en raison de sa forme. L’amusant dans l’histoire, c’est que le biscuit en question n’est pas appelé ainsi en Allemagne, ni en pays gaulois. Mais bien… en Suisse. De l’autre côté de la frontière, ce sont des palmiers que l’on grignote avec un Earl grey. La forme rappelant (vaguement) celle des feuilles des arbres de Lugano.

Course d’école ou sortie scolaire?

Avant les vacances d’été, les écoliers ont eu le plaisir de participer à la traditionnelle course d’école. Une expression que Lucas, un Haut-Savoyard haut comme trois pommes, peine à comprendre. «Il y a un prix pour celui qui arrive le premier? Vous courez après quoi? Un ballon? Les filles?» demande tous azimuts le bambin à Guillaume, son voisin helvète qui vient d’emménager dans le quartier. Lucas et ses copains parleront plutôt de «sortie scolaire». Ce qui ne les empêchera pas de profiter de l’occasion pour courir!​​​​​​

​​​​​​Parascolaire ou péri?

Quatre fois par semaine, Amandine mange à la cantine à midi et fait ses devoirs aux études surveillées à la sortie des classes en attendant que ses parents viennent la chercher. Bref, elle est une habituée des activités… para ou périscolaires? L’appellation change de part et d’autre de la frontière. Et le préfixe utilisé n’est pas anodin. Alors que les Français utilisent «péri», signifiant «autour de» en grec, les Suisses préfèrent «para», quatre lettres qui veulent dire «à côté de» et traduisent une notion de protection.

