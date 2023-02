Quand le foot fait la banque – Cumulé, c’est 1,2 milliard que Lausanne a obtenu de la FIFA En 28 prêts successifs passés entre 2017 et 2022, la capitale vaudoise a emprunté au total deux fois plus que Genève auprès du géant du foot. La Ville réfute cette méthode de calcul. Laurent Antonoff

Quarante millions de francs. C’est le montant, encore répété mardi soir devant le Conseil communal de Lausanne par la municipale des Finances, Florence Germond, que la Ville a emprunté à court terme auprès de la FIFA. À ce détail près qu’il s’agit d’une moyenne, celle des 28 prêts contractés par la capitale vaudoise auprès du géant du football mondial, entre 2017 et 2022. Au cumul, les fonds empruntés l’ont été à hauteur de 1,2 milliard de francs. Leur but: couvrir les besoins en liquidités de la Ville, notamment pour payer salaires et fournisseurs. Alors que la Ville de Berne a reconnu avoir emprunté 1,8 milliard en tout à la FIFA, et Genève 600 millions, Lausanne a-t-elle fait preuve de suffisamment de transparence dans ce dossier, comme elle l’assure? Florence Germond répond.