Zep projette un chêne XXL à Lancy

Deux autres installations pour s’échapper et rêver

Outre «Présence», imaginé par Zep, Lancy en Lumières propose deux autres installations. Le Bruxellois Fred Penelle et le Genevois Yannick Jacquet, qui vit et travaille dans la capitale belge, confrontent la gravure sur bois aux technologies de création numérique.

À l’enseigne de «Mécaniques discursives», le duo actuellement exposé à la Ferme de la Chapelle présente une création invitant à l’escapade et à la rêverie. L’ensemble, minutieusement monté sur une des façades de l’Étoile Palettes, trace des connexions, des chemins, de vrai-faux itinéraires en boucle, comme le scénario d’un film aux mille histoires. Dans un autre registre, l’artiste pluridisciplinaire genevois François Moncarey ramène les étoiles au centre de la cité avec un dôme qui prend vie grâce à 500 mètres de LED. Nommée «Konstellation», son installation entend recréer virtuellement un paradis perdu et questionner notre rapport au monde, dans une ville en constante mutation.PHM