«Yann Moix les a tous faits cocus»

Samedi dernier, sur le plateau d’«On n’est pas couché», Yann Moix troquait son siège de procureur contre celui d’accusé. Depuis dix jours, l’écrivain se trouvait au cœur d’une polémique à triple détente lancée par son roman «Orléans», une charge violente contre sa ville natale et des parents décrits en sadiques achevés. À ce premier scandale que l’on supposait strictement littéraire succédait la contre-attaque du frère Alexandre, accusant Yann d’avoir moins été un enfant battu qu’un aîné tortionnaire. Troisième temps de la valse: l’exhumation par «L’Express» de textes et de dessins négationnistes réalisés vers 1990, réunis dans un opuscule titré «Ushoahïa».

Dès lors, les 40 minutes de prestation face à Laurent Ruquier et aux chroniqueurs Franz-Olivier Giesbert et Adèle Van Reeth prirent des allures de contrition. Très vite, l’animateur lâche à Moix un nom comme symbole de ses «mauvaises fréquentations» pas si anciennes: Marc-Édouard Nabe. Écrivain, pamphlétaire, antisioniste revendiqué, amoureux de Céline et pilier de «L’idiot International» auprès de Jean-Edern Hallier, l’auteur d’«Au régal des vermines» avait secoué le landerneau après, notamment, sa prestation dans «Apostrophes» en 1985. Exilé du milieu parisien, autoéditant ses nombreux ouvrages, il vit depuis une année à Lausanne. Invité malgré lui de ce mea culpa télévisé, stigmatisé comme le mentor «sulfureux» de Yann Moix, Marc-Édouard Nabe dit sa vérité sur ses rapports avec l’auteur d’«Orléans».

Comment avez-vous perçu les excuses publiques de Yann Moix?

C’est un menteur, il a menti toute sa vie. Il a continué de le faire chez Ruquier, puisqu’il a mis sa chute sur le compte d’un soi-disant complot de l’extrême droite. Deux personnes sont citées, Blanrue (ndlr: Paul-Éric, essayiste proche des milieux négationnistes) et moi. Je ne suis absolument pas d’extrême droite et absolument antinégationniste. La contrition de Yann Moix est une diversion, une façon de rejeter sur d’autres la responsabilité de ses publications horribles, qu’il a faites bien avant qu’on ne se connaisse. Bien sûr, personne sur le plateau n’a remis la chronologie en place. Et personne ne lui a demandé de s’expliquer sur ce qu’il y a vraiment dans «Ushoahïa», écrit quand il avait 22 ans, donc plus un enfant.

Dans votre roman «Les porcs», sorti en 2017, on découvre que vous connaissiez l’existence d’«Ushoahïa»!

Tout à fait. Toute cette galaxie dont Moix essaie de s’extraire – Soral, Dieudonné, Ramadan, Blanrue, etc. – se trouve dans ce livre, et j’en raconte les liens avérés. «Ushoahïa», je le connaissais par son frère, Alexandre, qui m’en avait parlé mais ne me l’avait jamais montré. Sinon je l’aurais mieux décrit, j’en aurais rédigé dix pages plutôt que deux.

«Le Point» vous décrit comme «la balance». Est-ce vrai?

Non, je ne le suis pas.

Qui d’autre connaissait l’existence de cet opuscule?

Mais tout le monde! Y compris les gens de chez Grasset. C’est comme la fille cachée de Mitterrand: Tout Paris était au courant mais personne ne voulait vendre la mèche. Le milieu de l’édition parisienne a tenu sa langue pour protéger Moix, son poulain. Tous ces mecs qui m’ont traité d’antisémite passent l’éponge avec une bienveillance extrême sur les écrits (il souligne) négationnistes de leur ami! Bernard-Henri Lévy lui pardonne mais n’en pense pas moins, comme l’indique le titre de sa tribune: «Ce que je sais de Yann Moix». S’ils le désavouent, ils se désavouent eux-mêmes car ils l’ont soutenu. Ce sont des cocus, les cocus de Moix.

Quels étaient vos liens avec lui?

Il me courait après, comme beaucoup d’autres, Soral, Blanrue, etc. Dans mon sillage sulfureux, beaucoup ont fait de la surenchère et se sont perdus. Il est venu chez moi. Il me vouait une fascination depuis mon «Apostrophes». Il m’a dédicacé un exemplaire de «Podium» où il me place «sur les premières marches du podium de la littérature».

Quel était le poids du secret pour lui?

Je pense que toute la carrière de Moix est basée sur un philosémitisme de fabrication, ou plutôt de prévention, de peur que la vérité sorte. Personne n’a été aussi zélé que lui dans sa défense d’Israël, même Jean-Paul Enthoven a dit dans «Le Figaro» qu’il trouvait ça douteux. On savait tous, pour «Ushoahïa», voilà pourquoi Moix avait l’air d’un collabo constipé: il vivait jour et nuit pour cacher ça et ne pas perdre sa position au sein du système médiatique.

Laurent Ruquier vous a décrit comme un «écrivain sulfureux désormais interdit sur tous les plateaux télé depuis des années, et à juste raison».

Ruquier m’a déclaré la guerre, il va l’avoir. J’ai écrit un droit de réponse, on verra samedi s’il le lit. C’est la première fois qu’un animateur du service public exprime ainsi le boycott d’un écrivain. Au moins, quand Patrick Cohen citait la bande des «cerveaux malades» qu’il ne voulait pas inviter, il assumait son choix et donnait des raisons. Ruquier, lui, n’a aucune conviction, c’est juste le pantin de sa productrice.