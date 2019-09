Wadimoff, un nouveau rôle clé

On le sait depuis le cœur de l’été, le cinéaste Nicolas Wadimoff est désormais le nouveau responsable de la section cinéma de la HEAD (Haute École d’Art et de Design), et il vient de connaître sa première rentrée. On l’a rencontré juste après sa matinée inaugurale, à chaud, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il prend l’affaire très au sérieux. Interview.

Comment s’est passée votre nomination?

Il y a deux ans, après le départ de Jean Perret, précédent responsable de la section cinéma, j’ai été approché par Jean-Pierre Greff, son directeur, en des termes très enthousiasmants. Mais je n’ai pu me décider à postuler qu’au moment où j’étais sûr de pouvoir continuer ma carrière de cinéaste en même temps. Lorsque j’ai su que je bénéficiais d’une adjointe, en l’occurrence Delphine Jeanneret, avec qui nous allions pouvoir nous partager les tâches, cela devenait totalement jouable pour moi. Le grand choix a surtout été de lâcher mon job de producteur chez Akka Films. J’ai finalement décidé de postuler et j’en suis ravi. Ma rentrée à la HEAD a eu lieu aujourd’hui (ndlr: cet entretien a été réalisé le lundi 16 septembre) et ça s’est merveilleusement bien passé. Cette nouvelle responsabilité me met aux anges. Je fonctionne avec passion et entièreté. J’ai besoin de désirer très fort. Cela fait vingt-cinq ans que je fais des films très différents les uns des autres, sur plusieurs supports et formats, et je suis heureux d’avoir embrassé une palette aussi large. Le temps de la transmission me paraissait venu.

Comment voyez-vous votre rôle dans l’école?

Nous sommes à un tournant, un moment historique que représente la révolution du digital. Tout cela se ressent sur les modes de fabrication, sur la durée des œuvres, leur support. Aujourd’hui, la fiction se regarde principalement sur les plateformes. La télévision elle aussi est en pleine mutation. Pour le documentaire, les modes de diffusion changent. Mon souci, c’est de ne pas rester à quai face à tous ces changements. Et même d’avoir un train d’avance. J’aimerais que l’on soit en prise directe avec ces mutations, que les étudiants puissent se confronter à la série documentaire par exemple.

Le positionnement de l’école par rapport au réel sera-t-il conservé à l’identique?

Nous continuerons à questionner le réel et explorer différentes formes de radicalité, mais en ouvrant le champ des possibles: à travers le genre, des approches plus poétiques ou fantastiques par exemple. Nous allons nous ouvrir à d’autres formes de cinématographie. Par exemple, je vais emmener les étudiants dans l’univers de Carlos Reygadas, au Mexique, au prochain semestre. Il possède une sorte de laboratoire à nonante minutes de Mexico. Durant trois semaines, les étudiants y seront en immersion. C’est lui qui conduira cet atelier, avec quelques interventions, notamment d’Amat Escalante. J’aimerais aussi rapprocher la HEAD du NIFF. Questionner le réel à travers les films de vampires, par exemple. Ceux-ci peuvent être très «politiques»!

Avez-vous des désirs par rapport à l’enseignement?

J’aimerais renforcer les liens de l’école avec la profession. Il ne s’agit pas de servir la soupe à l’industrie, entendons-nous bien. Nous avons ouvert une filière montage grâce à Olivier Zuchuat (ndlr: responsable de la section par intérim l’an passé). Nous avons également en projet de renforcer l’enseignement du son. À terme, l’idéal serait d’avoir une spécialisation image. Le but étant aussi d’avoir des techniciens créatifs. Il y a encore une chose à laquelle je tiens, c’est de monter un projet autour de la VR (ndlr: virtual reality). Ce serait la première fois que le département cinéma s’y attelle.

La HEAD s’est-elle choisi un réalisateur pour sa section cinéma pour s’aligner sur l’Écal de Lausanne, dont s’occupe Lionel Baier?

Je ne pense pas, cela d’autant plus que nous faisons un cinéma très différent. Notre collaboration est d’ailleurs au beau fixe. Le choix d’un cinéaste pour la HEAD correspond au désir de Jean-Pierre Greff.

Quelle est votre marge de manœuvre?

Je suis en dialogue permanent avec Jean-Pierre Greff, mais il me laisse une grande liberté. En revanche, c’est la première fois de ma vie que j’interviens au sein d’une institution, et c’est la grande inconnue. Je me réjouis d’accompagner la naissance d’un désir de cinéma chez les étudiants.

Parviendrez-vous à mener de front vos activités de cinéaste et de responsable à la HEAD?

Il le faut. Je viens de tourner un documentaire, «Maisonneuve», (ndlr: sur un établissement au Québec travaillant au décloisonnement des communautés). Il se déclinera également en série. Ensuite, je vais me remettre à l’écriture d’une fiction avec Karine Sudan. Un film hybride, mêlant fiction et documentaire, qui se déroulera à Genève.