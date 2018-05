Un safari au smartphone

Une grappe de mains tendues et impatientes brandissent des smartphones brillant au soleil. On se croirait à un concert sur la pleine de l’Asse ou à une remise de diplôme sauf que la star du jour n’est autre qu’une lionne croquant un nyala encore tiède. Dave le Ranger l’a suivie à la trace au milieu des hautes herbes qui chatouillent la carrosserie de sa jeep. À bord, des journalistes secoués dans tous les sens. On est en plein safari dans la savane sud africaine. Mission: tester l’appareil photo du P20 Pro, un nouveau modèle de smartphone de la marque Huawei qui a convié pour l’occasion blogueurs, journalistes, photographes et influenceurs venus de toute l’Europe.

Généralement associé à l’image d’amateurs éclairés bardés d’objectifs aussi lourds que longs, le safari est un défi audacieux pour ce téléphone mobile de 180 grammes pour 15 par 7 centimètres. Mais la firme chinoise n’a pas fait ce choix par hasard. Quoi de plus photogénique que les plaines verdoyantes, le ciel infini et la lumière rasante de fin de journée qui embrase le paysage tout entier. On peut presque déjà compter les «like» sur les réseaux sociaux.

Doté d’un système optique Leica à trois objectifs alignés l’appareil peut réaliser des images allant jusqu’à 40 millions de pixels. Il promet stabilité et enchaînement rapide des prises de vue. Une option AI – intelligence artificielle – identifie ce que l’on photographie et affine les réglages pour que l’image soit réussie. À en croire le mode d’emploi, qui rate une photo est un manche. Le résultat est en effet très convaincant. En mode automatique l’appareil assume parfaitement la balance entre les ombres et les hautes lumières. En haute résolution le piqué de l’image est assez saisissant.

Au service de ses passagers, Dave contourne un peu la lionne et trouve un meilleur angle, le même pour tous à quelques centimètres près. Alors commence l’attente. Imaginer qu’on est seul. Les ventres gargouillent. Certains se plaignent en chuchotant, réveillés à l’aube, ils n’ont pas eu le temps de finir leur toast au cheddar. En plus de tout cela, il faut encore essayer d’ignorer que la même image se fait devant, derrière et à côté de soi. Se prendre au jeu. Guetter le mouvement de la langue râpeuse qui pourlèche les babines sanglantes. Faire glisser le pouce et l’index pour zoomer 5 fois sur l’animal. Et là le verdict tombe. Au bas de l’écran le mot «Chien» apparaît. Comme quoi pour l’intelligence artificielle la savane reste de la «verdure» et tous les félins se ressemblent.

La nuit tombe vite. Tout en conduisant Dave balaie le paysage avec une grande torche électrique. Il effraie les animaux tapis dans les buissons pour éviter qu’ils ne bondissent sous les roues de la jeep. Çà et là des yeux brillent puis disparaissent dans le noir. À l’arrière du véhicule les petits écrans rectangulaires illuminent des visages plein de poussière. Les index font défiler les images de la journée. Les blogueurs effacent les floues, ajoutent un cœur à côté de celles qu’ils préfèrent, ravis de la promesse de Dave: demain ils verront un éléphant. Qui sait?

À l’heure du souvenir immédiat partagé sur les réseaux à peine il est vécu, les animaux imprévisibles de la savane nous rappellent que la photographie c’est aussi l’art de ne pas appuyer sur le bouton. L’avantage d’un smartphone est qu’il se glisse facilement dans la poche. On entendra alors peut-être vraiment le petit guépard ronronner contre sa mère, le zèbre s’enfuir en pétant et les feuilles craquer sous les dents de la girafe.

Réussir vos photos

Chair fraîche et intelligence artificielle

Cette lionne tapie dans l’herbe déguste un nyala mâle, bovidé proche de l’antilope que l’on rencontre principalement à l’est de l’Afrique du Sud. L’option AI (Intelligence Artificielle) de l’appareil testé indique pourtant qu’il s’agit d’un chien. Pensé avant tout pour un univers urbain où il est rare de croiser une lionne cette option d’analyse et de réglages en direct s’est avérée superflue, de l’ordre du gadget. Les limites du zoom numérique, multiplié ici par 5, se font sentir. Une fois visionnée sur l’écran, la prise de vue semble peinte à l’aquarelle, artificielle. Il s’est avéré plus payant de prendre la photo en plan large en haute définition puis de recadrer dans l’image.

Pachyderme et netteté

Il aura fallu attendre le dernier jour pour que cet éléphant croise la route de la jeep. Le ciel est d’un bleu profond, le soleil est face à l’animal, la stabilité de l’appareil est maximale puisqu’il y a beaucoup de lumière. Dans ces conditions idéales le zoom multiplié par 2 est convaincant. L’image est nette, les détails de la cuirasse de l’éléphant ressortent bien.

Rayures et autofocus

Les zèbres ont l’habitude de fuir à l’arrivée de la jeep. Comme tous les ruminants, ils ont le ventre ballonné. En détalant leur intestin se balance et ils lâchent des gaz. À défaut de les suivre au bruit, l’autofocus en mode AF-C les repère facilement à leur robe rayée. L’enchaînement rapide entre deux déclenchements permet de figer le mouvement désiré.

Guépard et mode nuit

Les Rangers savent rester toujours à la bonne distance. Comme lors de la rencontre avec cette femelle guépard (appelée aussi cheetah) qui semble prendre la pose. Elle est consciente de la présence d’êtres humains sans pour autant y prêter attention. Elle grimpe dans l’arbre, reste immobile. Le soleil se couche. C’est un moment rare. L’occasion de tester l’option «Nuit» qui permet de garder les détails de la fourrure de l’animal, la texture de l’écorce de l’arbre ainsi que les nuances de vert sans pour autant perdre les dégradés du ciel.

Portrait et profondeur de champ

Dave travaille dans la réserve de Bayala depuis quinze ans. Il conduit les touristes, fait de la photographie et connaît les habitudes de tous les animaux. L’option «Portrait», utilisée ici en fin de journée alors qu’il écoute une question naïve, le détache légèrement du contexte en floutant l’arrière plan. (TDG)