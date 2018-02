Un Grand Tour et puis la Chine

Les documentalistes Marc Walter et Sabine Arqué prêtent à confusion en titrant Le Grand Tour, leur somme sur l’âge d’or du voyage d’agrément. Car dans sa définition classique, le périple éducatif recommandé dès le XVIe siècle à la jeunesse huppée d’Europe, anglaise et allemande pour la plupart, ne se risque pas au-delà de l’Italie. Même les ruines grecques se refusent, alors jugées trop inaccessibles. C’est là néanmoins que germe un exotisme propre à échauffer les corps, voir Chambre avec vue de James Ivory, et à déniaiser les esprits. Au XIXe siècle, les luxueux steamers P & O, rejoints par les palaces à roulettes tels l’Orient-Express, encouragent ce nomadisme guidé par le pur plaisir. S’il ne s’agit plus du strict Grand Tour, la motivation artistique demeure, jusqu’au pillage, tel André Malraux au Cambodge. Les écrivains présentés ici, Charles Dickens, Jules Verne, Mark Twain, F. Scott Fitzgerald, Goethe, captent un chapitre plus respectable de cette saga occidentale. Et pas seulement depuis les pontons vernis ou les corridors d’acajou. Privilégié par les intellectuels aventureux et explorateurs scientifiques, ce tourisme élitaire se démocratise ensuite, secoué par la géopolitique, la technologie. Les auteurs notent ainsi que l’ouverture du canal de Suez, en 1869, voit une forte demande de «jeunes filles à marier». Au siècle suivant, le transport aérien leur donnera des ailes. (TDG)