Hainan, l’Hawaï de l’Orient

Sur le tarmac de l’aéroport de Sanya, un embouteillage de jets privés. Cette «île des bannis» a su métamorphoser son image de prison à ciel ouvert en investissant dans le tourisme de luxe. Depuis une quinzaine d’années, des milliardaires chinois atterrissent à Hainan. En novembre dernier, les candidates de Miss Monde y défilaient pour la 67e édition du concours.

Au cours des siècles passés, les gouvernements successifs de Chine éloignaient fonctionnaires défaillants ou opposants vers cette province insulaire aux antipodes des affaires politiques. Ancrée au sud de Canton, cette frontière, la plus méridionale du pays, se visite désormais pour ses eaux cristallines, et elle arbore fièrement ses airs d’Olympe du farniente. La jeunesse dorée lézarde la journée sur le ponton d’un yacht quand elle ne fait pas un tour en hydravion avant de s’emparer du dancefloor des boîtes de nuit. La marina et ses restaurants branchés, qui servent coquillages et crustacés, côtoient les résidences secondaires de prestige autour du golf, l’adresse à la mode.

L’industrie de la photo de mariage

Aux abords de la station balnéaire de Sanya, l’industrie de la photographie de mariage bat son plein. Une maquilleuse, les pieds dans le sable, finalise des retouches tandis qu’un époux protège les frous-frous de la robe immaculée de sa dulcinée. Plusieurs photographes frétillent d’impatience face au soleil couchant. En moins de deux minutes, des couples s’enlacent. Ils sont venus des quatre coins du pays en quête de paysages idylliques. Clic! Leur union s’immortalise avec, en toile de fond, le complexe Phoenix relié à la terre ferme par un pont.

Les tours de verre et d’acier de cette île artificielle privée, véritable emblème de la Chine moderne, miroitent au loin dans les reflets de la mer turquoise. Loin du strass et des paillettes, les retraités issus d’une Chine encore marquée par le communisme, cherchent aussi le soleil toute l’année. Dès 16 heures, des grappes de pensionnaires répètent leurs exercices millénaires sur la promenade.

Mais l’île ne se résume pas qu’à ses plages de sable fin. Ses réserves naturelles, sa diversité ethnique réveillent la curiosité de nombreux vacanciers. On commence par le parc culturel et spirituel de Nanshan, à 40 kilomètres de Sanya, avec ses pavillons bouddhistes et son attraction phare: la statue géante de bronze du Bouddha Guan Yin qui atteint 108 mètres de hauteur.

Héritage culturel des minorités

La forêt tropicale Yanoda offre, pour sa part, un parcours sinueux avec pléthore de ponts suspendus. Les amoureux de botanique s’extasieront devant les racines aériennes et les lianes qui s’entortillent autour de banians centenaires tandis que les enfants, moyennant quelques yuans, donneront du lait à des poissons grâce à un biberon attaché à une canne à pêche, une activité qui peut surprendre. Dans le parc de divertissement de Binglanggu, le voile se lève sur l’héritage culturel des minorités ethniques Li et Miao.

Des grands-mères aux jambes tatouées s’affairent à leur tissage dans ces villages reconstitués en papier mâché. L’occasion de découvrir en famille et de manière ludique les us et coutumes de ces deux cultures tribales dans un esprit made in China. Point d’orgue de la visite? Un spectacle folklorique avec une centaine de figurants, pour la plupart des étudiants universitaires du cru déguisés en bons sauvages. Avec un peu de chance, on croisera une star du petit écran. En effet, ce décor attire de nombreux tournages de séries chinoises. (TDG)