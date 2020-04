Visions du réel comme si vous y étiez

Se réinventer. Pour les festivals de cinéma qui devaient se dérouler en avril ou début mai, il existe une troisième option entre l’annulation et le report. C’est la mise en ligne. Ce fut le cas en mars du FIFDH (Festival international du film et forum sur les droits humains), ce sera celui de Visions du réel de Nyon, grand rendez-vous du cinéma documentaire qui devait avoir lieu du 24 avril au 2 mai. Dès le 17 avril, rendez-vous sur leur site pour s’inscrire et prendre rendez-vous, tout le programme est désormais en ligne. Mais un passage en numérique ne va pas sans difficultés ni contraintes. Pour mieux nous en parler, nous avons demandé à la directrice artistique de Visions du réel, Émilie Bujès, de nous guider et de nous raconter les coulisses de cette transition sur le web. C’est par Skype qu’on la retrouve, alors même que le programme complet du festival vient d’être dévoilé.

Comment la mise en ligne de Visions du réel va-t-elle se dérouler, d’un strict point de vue technique?

Les choses ne sont pas encore entièrement fixées, mais ce qui est sûr et certain, c’est que tout, absolument tout, va transiter par notre site. Pour un aperçu général du programme, des sections et de tout ce qu’on pourra faire et voir, c’est la bonne adresse: www.visionsdureel.ch Quand avez-vous pris la décision d’annuler Visions du réel et de proposer le festival en ligne?

Au moment des conférences de presse du 13 mars. C’est ce jour-là que les autorités vaudoises ont annoncé que les salles du canton de Vaud seraient toutes fermées jusqu’à fin avril. Et qu’il n’y aurait aucun rassemblement possible de plus de 50 personnes. Nous aurions pu reporter le début du festival au 1er mai. Mais nous pensions que c’était un peu risqué.

Quelle est la part du programme qui se retrouvera sur le Net?

Environ 130 films sur 170. Nous avons renoncé à quelques projections spéciales. Sinon, tout s’est déroulé par étapes. Les 98% des ayants droit et des gens concernés par les films des compétitions ont accepté. Nous avons aussi reçu des appels du pied de plusieurs plateformes. Ainsi, la section Latitude sera accessible sur Tënk. Et Grand Angle sera accueilli par Doc Alliance. Nous sommes également proches de la RTS. Les documentaires de la compétition nationale seront diffusés durant vingt-quatre heures sur leur site.

Le public, généralement fidèle et nombreux, de Visions du réel suivra-t-il, à votre avis?

Je l’espère. Nous sommes en train de tenter quelque chose sans savoir quel effet cela aura. Peut-être que les gens en auront marre d’être devant leur écran d’ordinateur. Ou peut-être pas. C’est un pari. D’un point de vue technique et au niveau des droits, le gros du travail est fait, en tout cas. Du 17 au 24 avril, les compétitions courtes seront visibles. Et, du 25 avril au 2 mai, les longues. Et nous travaillons d’arrache-pied pour produire des contenus permettant au public d’avoir envie de les découvrir.

Quels seront les grands axes du festival?

La question est toujours difficile; j’aime tous les films sélectionnés! J’espère que les master classes seront formidables. Que ce sera de grands moments de live. Par exemple celle avec Claire Denis, qui est une cinéaste rare. Au niveau des archives, cela compte également. Et puis pouvoir passer trois heures avec une telle personnalité, c’est peu courant. Sinon, pour ce qui est de la compétition, je peux dire que c’est une année très forte au niveau suisse. C’est un signal important pour la production nationale. Et que chaque autre film présenté mérite largement d’être vu par bien plus de 500 personnes. Il y a des films politiques très forts, des films de famille, personnels, des histoires d’amour, des découvertes de territoires, des animaux et de l’humour…

Chaque séance virtuelle ne pourra accueillir que 500 spectateurs. Pourquoi cette limite?

L’idée était quand même de reproduire l’expérience du festival, de le recréer, même s’il n’y a pas le sens collectif. Nous avons aussi à cœur de protéger les films.

Pensez-vous que cette crise puisse tuer certains festivals?

Difficile de le savoir. Ceux qui dépendent des recettes et de la billetterie risquent d’avoir des difficultés. Mais cette situation particulière engendre un grand nombre de questions. Les festivals risquent bien d’avoir un autre aspect. Même si la situation s’améliore, la crainte de mettre des gens ensemble dans une même salle subsistera. Certains devront peut-être se replier sur un public plus local, plus national.

Comme Visions du réel, le FIFDH a finalement eu lieu en ligne. À votre avis, pourquoi si peu de festivals optent pour cette solution?

Chacun se pose de nombreuses questions. Est-ce une bonne solution de proposer nos programmes en ligne? Peut-on repousser? Jusqu’à quand durera la pandémie et les restrictions qu’elle impose, sachant que tout report étend aussi les ressources humaines de l’événement? Pour ma part, je ne voulais pas mettre en danger l’édition 2021. En repoussant en septembre, par exemple, cela mettait en péril l’année suivante, pour cause de dates trop rapprochées. On aurait pu tout annuler ou le faire à l’américaine, c’est-à-dire en laissant les jurés seuls voir les films et établir leur verdict. Nous avons finalement opté pour l’édition en ligne, ce qui permettra au public de toute la Suisse de voir les films.

Y aura-t-il quand même une cérémonie d’ouverture en ligne ?

Oui, nous contactons d’ailleurs les officiels pour cela. Ils sont très occupés, comme vous pouvez l’imaginer. La petite-fille de Sébastien Lifshitz doit faire l’ouverture, mais nous ne savons pas encore si son accès en ligne sera possible. Sinon, certains débats seront préenregistrés. Il y aura des sortes de forums sur lesquels le public pourra intervenir en direct. Et nous avons demandé aux cinéastes de réaliser de petites capsules. Vous verrez, certaines sont vraiment très belles.

Êtes-vous dans le même état d’ébullition que si le festival avait lieu en vrai?

Oui. Et il y a en plus la complexité de travailler à distance. Mais il y a aussi, heureusement, toujours beaucoup d’énergie et d’enthousiasme.