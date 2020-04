Du verre brisé pour défendre la presse

Voilà un geste créateur que ne renieraient pas certains vandales. C’est à coups de marteau que Simon Berger fait surgir des visages sur le verre, jouant avec les fissures occasionnées par les percussions pour donner forme et vie à ses portraits. Le jeudi 30 avril, l’artiste bernois installera trois de ses œuvres à Genève, afin de rappeler aux citoyens la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui se tient le 3 mai. Un diptyque sera visible durant un mois sur des abribus de la place Philibert-Berthelier, à Bel-Air, tandis qu’une pièce mosaïque ornera les fenêtres d’un cabanon appartenant à Swissboat sur le quai Gustave-Ador, à deux pas du Jet d’eau.

Soutien de la Ville

Avec ses figures comme brisées – essentiellement féminines – Simon Berger entend rendre hommage aux journalistes censurés, «attaqués, détenus ou même tués» en raison de leur profession à travers le monde: les balafres qui dessinent les silhouettes dans la vitre peuvent être lues comme une métaphore de l’indépendance bafouée de la presse dans de nombreux pays. L’évocation de ce thème incontournable a valu au projet le soutien de la Ville de Genève, qui a autorisé l’installation des créations dans l’espace public. «La crise que nous traversons rappelle à toutes et tous le rôle central des médias en matière d’information au public, réagit le conseiller administratif Guillaume Barazzone. Nous devons donc protéger cette liberté qui profite aussi aux citoyens.» L’édile souligne également que de montrer en plein air des œuvres pouvant «s’apprécier en respectant les distances sociales d’usage» s’avère particulièrement opportun en ces temps d’épidémie et de fermeture de musées.

Menuisier de formation, Simon Berger, 44 ans, chemine sur les sentiers de l’art depuis longtemps déjà. «J’ai toujours adoré le portrait et j’ai débuté en graffant dans la rue, explique le Bernois. Puis j’ai utilisé des matériaux de récupération pour élaborer des anamorphoses, soit des sculptures qui ne prennent sens que quand elles sont contemplées à une certaine distance.» L’aspect manuel du processus étant essentiel à son sens artisan, il use d’abord du bois, puis de toutes sortes d’autres matières, notamment des restes de vélos et de voitures. Il y a trois ans, il en arrive au verre alors qu’il froisse des tôles de vieilles automobiles: les pare-brise lui font de l’œil et il se met à les travailler. Car sa technique nécessite du vitrage feuilleté, lequel ne se brise pas à l’impact mais s’étoile sous les chocs.

Recul nécessaire

Finançant l’entier du projet de sa poche, l’artiste a exécuté ses réalisations dans son atelier de Herzogenbuchsee, dans le canton de Berne. D’un poids de 100kilos chacune et hautes de 2,3mètres, les deux œuvres montrées à Bel-Air seront arrimées aux panneaux de verre des abribus. De près, le piéton peut avoir l’impression que les édicules eux-mêmes ont été saccagés, avant qu’il ne prenne le recul nécessaire pour qu’apparaisse la figure. «J’aime l’idée que le passant se demande s’il s’agit d’art ou de vandalisme, affirme Simon Berger. C’est mon côté street artist, je préfère que mes créations s’insèrent au cœur de la ville.» Au bord du lac, six carreaux d’un mètre carré remplaceront les fenêtres d’un abri de chantier naval pour composer ensemble un visage.

Ceux que le travail du menuisier qui martèle des faciès intéresse pourront en découvrir davantage au début de l’été. Si la situation le permet, l’artiste exposera en effet chez ID Room Gallery, un espace dédié à l’art contemporain et urbain sis à Chêne-Bougeries.

Site de l’artiste: drsimon.ch