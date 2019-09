Une IGP pour la saucisse de langue bernoise

La saucisse de langue bernoise est désormais inscrite en tant qu'indication géographique protégée (IGP). Elle apparaîtra dans le Registre fédéral des appellations d'origine contrôlée (AOC) et des IGP.

La protection de cette spécialité traditionnelle bernoise est valable en Suisse et dans l'Union européenne, a indiqué l'Office fédéral de l'agriculture dans un communiqué jeudi. Cette IGP a pour but de prévenir les imitations et de protéger la renommée et la qualité de la saucisse de langue bernoise.

Cette saucisse échaudée, fumée à chaud, peut être consommée chaude (cuite ou rôtie) ou froide. Fabriquée à partir de viande de porc, de lard, de couenne, de viande de boeuf et d'épices, elle contenait originellement aussi de la langue de porc, d'où son nom. (ats/nxp)