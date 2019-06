Un nouveau directeur au MAH

On connaît désormais le nom du nouveau directeur qui succédera le 1er novembre 2019 à Jean-Yves Marin, à la tête du Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH). Âgé de 54 ans, Marc-Olivier Wahler a été désigné par le Conseil administratif de la Ville de Genève, s’appuyant sur la recommandation unanime d’une commission de préavis. Le nouvel homme fort, qui a dirigé diverses institutions culturelles de renom en Europe et aux États-Unis aura notamment pour mission de définir et conduire la politique culturelle et scientifique du musée en cohérence avec les propositions de la «commission externe pour le nouveau MAH». Marc-Olivier Wahler peut se prévaloir d’une riche et large expérience avec plus de 400 expositions en Suisse et à l’étranger.

«Cette nomination est une étape déterminante dans la dynamique du nouveau MAH, réinventé et pensé comme un campus muséal au cœur de la cité» a souligné Sami Kanaan, conseiller administratif en charge du département de la culture et du sport.

