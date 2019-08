Un Genevois redonne des couleurs à «Grease»

«La vie est difficile? N’y pensez plus. Car ici, la vie est magnifique!» Les mots du présentateur de la comédie musicale «Cabaret» résonnent encore dans la tête d’Ylan Assefi Waterdrinker, alors âgé de dix ans. De ce show vu au Théâtre du Léman naît une passion pour la scène. Aujourd’hui, du haut de ses vingt ans, le jeune homme s’apprête à produire sa quatrième comédie musicale: «Grease». Né à Genève, où il a grandi, cet enfant du Petit-Saconnex doit son penchant pour le divertissement à sa mère, qui l’a emmené un peu partout où les artistes chantent et dansent. Depuis ce fameux jour de 2009, le Genevois en est certain: il veut participer à des comédies musicales. Dans un premier temps, il obtient le premier rôle dans «La famille Addams», montée au Casino Théâtre en 2015. À partir de là, il prend part à toutes les comédies musicales se déroulant autour de l’arc lémanique, jusqu’à décrocher sa première direction de spectacle à l’occasion de son travail de maturité.

Amours romantiques

Après son collège, Ylan Assefi Waterdrinker s’expatrie à Londres pour suivre un Bachelor en comédie musicale. Sa première année réussie haut la main, le jeune metteur en scène est revenu à Genève pour les vacances d’été. L’occasion pour lui de mettre en scène «Grease», pièce fameuse jouée à Broadway dès 1972 et adaptée au cinéma en 1978 avec John Travolta et Olivia Newton John dans les rôles principaux. L’histoire raconte de façon romantique les amours mais aussi les haines, les joies et les peines de Sandy Olsson, une lycéenne australienne en vacances aux États-Unis, avec Danny Zuko, le chef de la bande des T-Birds. Londres a sans aucun doute donné à notre interlocuteur une nouvelle énergie créatrice qui se ressentira sur les planches. «Avant, je proposais au public ce qu’il voulait voir. Mes études m’ont ouvert les yeux et maintenant j’imagine les scènes que je désire réaliser, explique-t-il. Dans «Grease», j’ai décidé de garder l’essentiel et de dépoussiérer les numéros afin d’amener de la sincérité.» Concrètement, cela se traduit par la reprise des mouvements iconiques des chorégraphies en y ajoutant une touche personnelle. Concernant les costumes, chaque comédien aura la même allure, mais portera des vêtements différents. Son but: créer des personnalités auxquelles le public pourra s’identifier. «J’ai toujours voulu monter ce spectacle. Aujourd’hui, je me sens prêt et les droits sont disponibles en ce moment.» Ylan Assefi Waterdrinker peut compter sur l’engagement bénévole de toute sa troupe, une soixantaine de personnes regroupant artistes et techniciens. Leur particularité? Ils ont tous entre 13 et 21 ans et partagent le même amour pour le divertissement. Ils ont disposé de deux mois pour créer et monter cette comédie musicale, à l’affiche les 23, 24 et 25 août au Théâtre de Marens, à Nyon. Ylan Assefi Waterdrinker n’occupe pas uniquement le rôle de directeur. Il se charge également de la conception des décors, des costumes, de l’affiche. Derrière le succès du jeune homme, il y a aussi l’association GAOS, «sans qui rien ne serait possible», affirme-t-il. Cette dernière lui offre le cadre, le budget et la structure pour monter ses spectacles. «J’ai la chance d’être entouré de personnes investies.»

Sa propre inspiration

Déterminé, Ylan entend bien créer un jour sa propre comédie musicale. Mais sa consécration serait bien évidemment de travailler à Broadway, le paradis du «musical». «Je n’ai aucun doute concernant ma vocation. J’aimerais réussir à faire décrocher les gens de leur écran de téléphone pour qu’ils viennent au spectacle se divertir.» Diriger et mettre en scène forge la maturité, mais aussi le développement artistique du jeune directeur. «À chaque nouvelle représentation, j’essaie d’inventer et d’apporter des éléments originaux. Mon esprit créatif s’est développé. Je suis plus moi-même et moins influencé par les autres. Pour monter «Grease», je me suis forcé à ne pas regarder les versions existantes pour imaginer un spectacle qui vienne uniquement de moi.» Avec «Grease», Ylan Assefi Waterdrinker s’est aussi donné un défi à relever. «J’ai voulu innover en apportant une palette d’émotions alliant un mélange de drôle, d’authentique et de touchant. J’aimerais que les spectateurs sortent avec des étoiles dans les yeux.»

«Grease» Théâtre de Marens, Nyon, 23, 24 et 25 août, www.gaos.ch