Expo «Toutankhamon»: le nombre de visiteurs explose

L'exposition «Toutankhamon, le Trésor du Pharaon», s'apprête à fermer ses portes à Paris dimanche soir sur un record, celui de la plus visitée de l'histoire en France, après avoir accueilli 1,42 million de visiteurs.

En six mois, 1.423.170 personnes se sont pressées à la Grande halle de La Villette, dans le nord-est de Paris, pour admirer 150 objets trouvés dans la tombe du jeune pharaon qui a régné il y a plus de 3300 ans, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Enregistrant des records de fréquentation, avec des ouvertures jusqu'à minuit, «Toutankhamon, le Trésor du Pharaon» referme ses portes dimanche soir, en devenant officiellement l'exposition la plus visitée de l'histoire en France.

Réservation en ligne

Cette exposition a balayé le précédent record de fréquentation détenu par «Toutankhamon et son temps», qui avait attiré plus de 1,24 million de visiteurs en 1967 à Paris.

L'exposition de 2019 était présentée par le ministère des Antiquités égyptiennes et la société IMG, en collaboration avec le musée du Louvre, qui a notamment prêté la statue d'Amon protégeant Toutankhamon.

Un système de réservation en ligne avait été mis en place et 150'000 billets avaient été vendus sur internet avant même l'ouverture.

L'exposition a attiré en grande majorité un public français, à plus de 90%. Bijoux en or, gravures, sculptures, objets rituels : l'exposition présentait 150 objets trouvés en 1922 dans la tombe du jeune pharaon, dont 60 sortant pour la première fois d'Egypte, même si le fameux masque funéraire n'a pas fait le voyage.

L'exposition est née du transfert progressif des collections du musée de la place Tahrir, au Caire, vers le futur musée national de Gizeh, près des Pyramides, qui a permis qu'un certain nombre d'objets puissent exceptionnellement quitter l'Égypte.

A Londres ensuite

Partie du Caire pour Los Angeles (700'000 visiteurs) avant de gagner Paris, elle doit ensuite aller à Londres (à la Saatchi Gallery en novembre) puis d'autres grandes villes pour une tournée de dix métropoles devant s'achever en 2024.

Le trésor du jeune pharaon rejoindra ensuite le nouveau Grand Musée Égyptien du Caire, aux côtés du fonds exhaustif dédié à Toutankhamon.

Le succès de l'exposition en France fait espérer la venue de «millions d'amoureux de l'Égypte et de sa civilisation (pour) découvrir l'essentiel du trésor de Toutankhamon au Caire et visiter les musées et merveilleux sites d'Égypte», a déclaré Khaled El-Anany, le ministre des Antiquités, cité par les organisateurs. (afp/nxp)