La Toile, atelier collaboratif des musées genevois

Cinquante-neuf secondes. Voilà un laps de temps ridiculement court dans la vie d’un musée. Pourtant, les institutions culturelles genevoises ont relevé le gant: depuis le 23 mars, elles présentent en ligne et à tour de rôle une œuvre clé de leurs collections ou de leur programmation dans une vidéo d’à peine une minute. Baptisée #CultureChezVous, cette initiative réunit une quinzaine d’acteurs institutionnels du monde des arts, des Musées Ariana et Barbier-Mueller au Grand Théâtre, en passant par la Fondation Baur, le Mamco ou le Geneva International Film Festival. Les petits films sont publiés les lundis, mercredis et vendredis sur les réseaux sociaux – tels Facebook et Instagram – et relayés par la Ville de Genève et Genève Tourisme, lesquels soutiennent le projet.

Séquences didactiques

C’est sous l’impulsion du Musée international de la Croix-Rouge et de son directeur, Pascal Hufschmid, qu’a surgi cet effort collectif. «Nous avons fermé mais nous n’arrêtons pas tout, justifie-t-il. Il est important de montrer qu’on est présent et connecté alors qu’on vit un moment disruptif.» L’instigateur de ces séquences numériques didactiques a ouvert les feux en commentant l’affiche la plus ancienne que conserve son musée: un appel aux dons lancé en 1870 par la future Croix-Rouge française dans le but d’aider les blessés de guerre. Une façon de démontrer qu’un tel objet, bien que vieux de cent cinquante ans, dit beaucoup sur ce que nous vivons aujourd’hui. «Deux choses n’ont pas changé, affirme-t-il dans la vidéo. Les affiches sont toujours d’extraordinaires moyens de communication et c’est la solidarité qui nous fait avancer.»

La solidarité constitue également le cœur de #CultureChezVous. Le programme renforce non seulement les liens des musées ou des festivals avec les Genevois, en croisant les publics notamment, mais aussi entre les institutions elles-mêmes. «On quitte une époque de rivalités où chacun faisait sa cuisine dans son coin», se réjouit Jacques Berchtold, qui pilote la Fondation Martin Bodmer et dévoilera ce mercredi depuis son salon le plus ancien codex de l’Évangile selon Jean. «Ce projet numérique secoue les habitudes d’étanchéité pour mettre en avant notre complémentarité.»

État d'esprit très positif

On doit à un heureux hasard d’agenda le développement de cette coopération: en février dernier, les directeurs de musées genevois, déjà réunis depuis plusieurs années au sein d’une conférence, participaient à un tour promotionnel organisé par Genève Tourisme à Madrid, Paris et Londres. Tous soulignent qu’un état d’esprit très positif, assorti du désir de défendre un projet culturel commun, est né durant cette semaine d’échanges.

La crise liée au coronavirus aura donné un grand coup d’accélérateur à ces rapprochements et aux stratégies numériques. «Auparavant, nous réfléchissions à notre présence sur la Toile mais ne l’envisagions pas de façon aussi dense, explique Pierre-André Loizeau, directeur des Conservatoire et Jardin botaniques, dont il a révélé les secrets de l’herbier le 1er avril. Cette période donne l’opportunité d’un laboratoire.» Elle atteste également que les institutions culturelles ne se réduisent pas à des lieux: elles produisent des contenus et narrent des histoires. Sami Kanaan, magistrat chargé de la Culture en Ville, entend d’ailleurs prolonger l’expérience une fois l’urgence passée: «Nous ferons un bilan des outils et des publics, afin de déterminer comment poursuivre ce fructueux dialogue.»