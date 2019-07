Titeuf vient allumer son lampion à Carouge

Titeuf a décidément la cote à Carouge. Après sa statue dans le préau de l’École Jacques-Dalphin, à deux pas de l’endroit où il avait vu le jour au début des années 90, la star de la BD personnalise l’affiche inédite annonçant les célébrations du 1er Août dans la Cité sarde. Un lampion à la main, le héros de Zep flirte avec Nadia, devant la fontaine de la place du Marché, silhouettée en arrière-plan.

Entonnera-t-il l’hymne national ce jeudi? Peu probable, mais à vérifier sur la place de Sardaigne dès 18 h. On en profitera pour voir ou revoir le bronze inauguré le 6 juin dernier. Et pour visiter l’exposition consacrée à Titeuf aux Halles de la Fonderie. Extraits de planches, dessins de Zep et d’autres artistes, mise en perspective: un joli travail muséal.