Thérèse Hargot, contre Mai 68 et pour l'émancipation par le cycle féminin

En 2030, les couples ne feront plus l’amour, ils regarderont des séries sur Netflix. Chacun se masturbera de son côté grâce à la pornographie, une attitude qui comporte bien moins de risques de frustration que les relations sexuelles. Quant à la procréation, elle se fera en éprouvette. C’est en substance ce que prophétise, un brin provocatrice, la sexologue belge Thérèse Hargot, 35 ans, dans son essai paru la semaine dernière, «Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour?».

Contre Beauvoir et Mai 68

Car c’est tout le féminisme beauvoirien, développé après Mai 68, qui dérange Thérèse Hargot. «Chez Beauvoir, toujours, les femmes sont rangées du côté de la nature, et les hommes du côté de la culture. Par conséquent, le modèle masculin est à suivre. Et, pour ce faire, il s’agit de s’affranchir de la réalité corporelle féminine. Voilà pourquoi je n’ai jamais compris comment le mot féminisme a pu être si longtemps associé à la pensée de Simone de Beauvoir dès lors que, très explicitement, c’est le masculin qui est glorifié au détriment du féminin.»

Elle aimerait revaloriser la nature féminine, notamment par l’observation du cycle – glaire cervicale à l’appui –, qui permet, selon elle, la maîtrise de sa fécondité sans passer par l’entremise d’un médecin et d’hormones artificielles. Progressivement, assure-t-elle, la connaissance de son propre cycle «développe l’estime et la confiance en soi. (...) D’ignorante, [la femme] devient une «sachante». C’est elle l’experte de son corps, de sa fertilité et de sa sexualité. C’est à elle que son mari doit s’en remettre sur la question. Ce savoir forge le respect de l’autre et l’admiration, deux attitudes nécessaires à l’amour.»

Rapport amoureux apaisé

Car davantage que rétablir un rapport apaisé entre une femme et son propre corps, l’auteure entend aussi rendre la relation amoureuse plus sereine. Soit, selon elle, quitter la «marchandisation du corps» que représente la pornographie, la prostitution ou encore les applications de rencontres: «Libre d’explorer, libre d’oser, pouvait-on lire sur les derniers panneaux publicitaires de Tinder. [...] Quand la publicité s’acharne à nous faire associer un produit avec la liberté, c’est le signe qu’il n’y en a aucune. [...] Hommes et femmes sont transformés en produits de consommation, réduits à n’être qu’une image balayée en moins d’une seconde, comme un logement Airbnb ou une pizza sur Deliveroo», écrit-elle.

Entrer en relation

«Le cycle féminin révèle la finalité de la sexualité humaine. Elle n’est pas seulement faite pour avoir des enfants. Elle n’est pas seulement faite pour avoir du plaisir. Elle permet de créer du lien avec un autre que soi, faire l’amour», soutient l’auteure, par ailleurs mariée et mère de trois enfants. «Quand le but de la sexualité, c’est tout simplement de se rencontrer, de se connaître, de se dire je t’aime, la logique de la rentabilité et de l’efficacité disparaît. Adieu angoisse de performance et culpabilité de ne pas jouir. Adieu inquiétude et honte de ne pas réussir à avoir un enfant. Car c’est de relation que l’être humain a fondamentalement besoin pour vivre heureux, pas de satisfaction.»

Bouleversant et libérateur, cet essai inscrit Thérèse Hargot dans le courant féministe différentialiste. On y croise Sylviane Agazinscki concernant la GPA et la prostitution, Marianne Durano sur l’écoféminisme, Eugénie Bastié (journaliste au Figaro) sur l’avortement comme symbole ambigu du féminisme. Quant à Natacha Polony (rédactrice en cheffe de Marianne) et Eva Illouz (sociologue), elle mettent aussi en avant l'importance d'une bonne entente homme-femme dans le féminisme.

«Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour?», Thérèse Hargot, Éd. Albin Michel, 210 p., paru le 26 février 2020