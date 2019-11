Une soif de connaissances que rien n’étanche

C’est bien connu: l’enfant s’émerveille. Du moins, c’est à l’enfance que l’adulte rattache généralement sa propre part de curiosité – et d’enchantement perpétuel. Le metteur en scène, comédien et pédagogue franco-suisse Jean-Yves Ruf, en tout cas, estime que l’étonnement délimite un territoire où petits et grands peuvent se tendre la main. Ce territoire, il l’arpente en long, en large et en travers avec «Il va où le blanc de la neige quand elle fond?», un réseau de questions infinies que tissent les esprits mobiles d’Alia, Arno et Léo. À force de s’engouffrer dans les mystères de l’univers, du temps ou du langage, les trois compères finiront peut-être par devenir plus tard les philosophes et les scientifiques susceptibles de proposer des débuts de réponses. Quant au titre du conte, on pourrait le croire sorti de la bouche d’un minot, il est au contraire attribué à William Shakespeare, or, en réalité, il émane d’une page apocryphe et anonyme perdue dans les couloirs de la mémoire humaine. Comme quoi, naïveté et savoir vont main dans la main, de même qu’humilité et influence. Sans oublier, bien sûr, les enfants et les adultes.K.B.

«Il va où le blanc de la neige quand elle fond?» Théâtre du Loup, du 29 nov. au 1er déc., 022 301 31 00, www.theatreduloup.ch