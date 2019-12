Markus Heller, homme de théâtre, est mort

Un des quatre fondateurs de la célèbre troupe de théâtre suisse Karl's kühne Gassenschau, à l'origine des spectacles «Fabrikk» et «Silo 8», est mort. Markus Heller s'est éteint lundi à l'âge de 62 ans des suites d'une grave maladie, a annoncé sa famille dans une annonce mortuaire publiée mercredi dans la presse alémanique.

Le facteur d'orgues de formation, étudiant en mime, avait créé en 1984 la troupe zurichoise de saltimbanques avec trois autres camarades Paul Weilenmann, Brigitt Maag et Ernesto Graf. Par la suite, Markus Heller a été artiste, constructeur d'accessoires et directeur général des aspects techniques de ces imposantes productions réalisées en plein air. La troupe a été couronnée en 2015, lors des Prix suisses du théâtre.

Après avoir été présenté à Winterthour (ZH) et à Olten (SO), leur dernier spectacle en date «Sektor1» sera joué à partir du 26 mai dans la carrière des Andonces, près de St-Triphon (VD). La troupe y avait déjà produit «Fabrikk» en 2015, «Silo 8» en 2010 et «Akua» en 2004, attiré plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Ces 35 dernières années, Karl's kühne Gassenschau a créé 22 productions, avec un total de plus de 3600 représentations. (ats/nxp)