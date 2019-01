Zézette a marqué la carrière de Marie-Anne Chazel

Le soleil éblouit la grande baie vitrée du lobby de l’hôtel montreusien planté face au lac. Les lunettes de soleil posées sur le nez de Marie-Anne Chazel masquent-elles ses yeux sensibles ou le manque de sommeil? «On s’est couchés horriblement tard, concède l’actrice de 67 ans à la voix sans âge et si singulière qui réveille instinctivement le souvenir de Gigi ou de Zézette à l’époque des grandes années du Splendid. Si on continue comme ça, je ne vais pas terminer la tournée jusqu’au bout, je ne tiendrai pas le choc.»

La veille, elle jouait sur les planches du théâtre du Martolet la pièce de Bob Martet, «Tant qu’il y a de l’amour», avant Beausobre et le Théâtre du Léman en avril. «Le public suisse est merveilleux, il fait confiance à la distribution de la pièce et rentre tout de suite dans l’histoire», dit-elle joyeusement en commandant un café et dévoilant enfin ses yeux rieurs.

Vous êtes régulièrement au théâtre ces dernières années. Que vous apporte-t-il de plus que le cinéma?

Le théâtre est l’origine de mon métier. C’est un travail sur la durée. Le lieu de la prise de risque. Il permet d’explorer des personnages qu’on ne jouerait pas au cinéma, mais les deux approches sont complémentaires. Je n’aime pas les opposer d’autant que j’ai de la chance de faire de l’image et de la scène.

Aujourd’hui, trois générations rient aux mêmes blagues en regardant «Les bronzés» ou «Le Père Noël est une ordure». Comment expliquez-vous ce succès?

Il n’y en a pas. Je crois simplement que ces films sont bons. C’était des scénarios très écrits. La particularité de notre troupe (le Splendid) était qu’on écrivait collectivement. Il y avait toutes sortes d’humours, de dialogues, de gags, de situations, de psychologie. Sous des airs très simples, l’écriture était assez complexe. Elle était aussi habitée par la fougue et la foi de notre jeunesse. Nous avons eu de la chance d’avoir été formés par une très bonne professeure d’art dramatique, Tsilla Chelton (ndlr: feu l’interprète de Tatie Danielle). On a travaillé avec les mêmes axes de jeu, la même sincérité et beaucoup d’engagement personnel. Dans les comédies, on présente des personnages qui ont des défauts et on rit d’eux. Sauf que nous, ces personnages-là, au lieu de les juger, on en a fait une partie de nous.

Ces rôles ont marqué votre carrière. Ont-ils aussi été lourds à porter?

Dans «Le Père Noël est une ordure», la rencontre avec Josette a été très importante. Jusque-là, je jouais des personnages de mon âge, réalistes, des petites midinettes. Dans «Le Père Noël», j’incarnais un rôle de composition. C’est vrai que pendant quelques années, on ne m’a proposé que ce genre de personnages et j’ai trouvé ça pénible. J’étais très jeune et j’avais envie d’incarner autre chose. Maintenant, je me dis que j’ai eu de la chance. Après coup, c’est très satisfaisant de réaliser qu’on a réussi à marquer l’imaginaire des gens. Finalement, il y a peu d’acteurs qu’on peut associer à un personnage qu’ils ont créé.

La dérision, au centre de vos personnages, est-elle l’ingrédient nécessaire?

Il ne faut surtout pas avoir peur du ridicule pour que les gens vous suivent. Si vous êtes un peu mous du genou, ils ne comprennent pas. En revanche, si vous allez vraiment au fond du grotesque du personnage tout en gardant une sincérité absolue, cela fonctionne. En ce sens, la comédie italienne nous a beaucoup inspirés. Des films comme «Affreux, sales et méchants», «Nous nous sommes tant aimés» ou encore «L’argent de la vieille».

«Quand je me suis retrouvée à jouer sur les planches d’un café-théâtre de 25 places avec les copains, j’ai eu l’impression que la vie s’ouvrait»

En tant que fille d’un papa pasteur, destinée à suivre un cursus académique, faire du théâtre était-il un acte de rébellion?

Je crois que c’était une nécessité. Petite fille, déjà, j’adorais jouer, me déguiser, raconter des histoires. Ma mère avait choisi sur le tard de devenir comédienne. Elle avait créé avec Ariane Mouschkine le Théâtre du Soleil. Très tôt, j’avais aussi ce désir. J’étais dans un contexte familial où les études étaient valorisées. L’histoire m’intéressait beaucoup quand j’ai décidé de l’étudier, mais je sentais bien que j’avais une frustration et que ce n’était pas là où j’allais m’épanouir. Quand je me suis retrouvée à jouer sur les planches d’un café-théâtre de 25 places avec les copains, j’ai eu l’impression que la vie s’ouvrait.

Vous étiez parmi les premières femmes à intégrer la troupe du Splendid?

En effet. Isabelle de Botton, avant moi, n’était restée que trois mois. Je suis arrivée car je connaissais les garçons (ndlr: Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte) depuis le Lycée Pasteur. J’étudiais dans un collège de jeunes filles juste en face. J’allais déjà voir leurs spectacles qu’ils montaient pour l’école. J’ai commencé à la régie. Un jour, je leur ai dit que j’avais envie de jouer et ils m’ont dit banco.

Où était votre place parmi ces fortes personnalités?

J’étais d’abord la fille, donc avec un statut particulier, très en admiration car ils étaient drôles et très intelligents. J’avais fait la rencontre de Christian (Clavier) dont j’étais très amoureuse. Dès le départ, c’était comme une deuxième famille. On était un groupe soudé et on a eu pendant 10 ans cette vie totalement formidable.

La fin du Splendid était motivée par l’envie de chacun de mener ses propres projets?

À un moment donné, Michel Blanc a ressenti le besoin de partir seul. Il avait déjà fait un gros effort pour être à l’intérieur d’un groupe. Certains ont commencé à tourner plus que d’autres et cela s’est imposé. Il fallait bien devenir adulte!

