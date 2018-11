«Wahada», une pièce sur le désir charnel, la sensualité des corps

Le chorégraphe français d’origine algérienne Abou Lagraa a fait travailler ces dernières semaines le Ballet du Grand Théâtre sur une nouvelle création. Son spectacle «Wahada» («La promesse» en arabe), sur la «Messe en ut mineur» de Mozart, sera donné dès mardi 27 novembre à l’Opéra des Nations. Cette commande est l’idée du directeur du Ballet, Philippe Cohen, qui connaît Abou Lagraa depuis ses débuts à Lyon.

De quand date votre première rencontre avec Philippe Cohen?

J’avais 18 ans, il m’a donné ma chance en me permettant d’entrer au Conservatoire supérieur de Lyon. Il avait deviné que je pouvais réussir, même si j’avais commencé la danse deux ans plus tôt et que je n’avais pas encore de base classique. J’ai travaillé comme un fou et j’ai obtenu les meilleures notes trois ans plus tard.

Comment est née la pièce «Wahada»?

Philippe Cohen m’a proposé de réaliser avec toute sa compagnie un spectacle sur la musique de la «Messe en ut mineur» de Mozart, ce qui m’a enthousiasmé. J’ai choisi de l’appeler «La promesse» car Mozart avait écrit cette partition pour tenir la promesse qu’il avait faite à Dieu de lui offrir une messe au cas où sa femme, Constance, lui reviendrait et que lui-même guérirait. En arabe, wahada veut dire aussi unité. Les danseurs ont des origines très différentes. Avec cette chorégraphie, je veux créer une osmose entre les différences culturelles, tout en faisant ressortir la personnalité de chaque interprète. C’est ma promesse à moi.

Quelles sont les caractéristiques de votre danse dans cette création?

C’est une pièce sur le désir charnel, la sensualité des corps, le désir sexuel, le plaisir d’être avec les autres ou d’être à deux, sur le désir sans distinction de sexes. Ma danse parle de mes origines, elle part du bassin, elle s’exprime par le mouvement des avant-bras, des mains, par les regards. Je me sers de la virtuosité du classique et de la force et de la liberté du langage contemporain.

«Wahada» est-elle une pièce narrative ou abstraite?

Abstraite, mais l’émotion ne l’est pas. Chaque spectateur peut se raconter sa propre histoire. Je travaille avec un groupe, une masse, comme une minisociété qui nous représente tous. À l’intérieur de cela, il y a des individualités, des duos sensuels, des moments de solitude, le groupe qui revient chercher la personne seule. Pour faire sentir cela, j’ai cherché à injecter la musique si lumineuse et poétique de Mozart dans les veines des danseurs.

Vous chorégraphiez une œuvre religieuse catholique. Quel rapport entretenez-vous avec la religion?

Je suis musulman croyant, né en 1970 à Annonay, en Ardèche, de parents musulmans. Ils étaient très tolérants et m’ont incité à connaître les autres religions. J’ai suivi le catéchisme catholique et ma mère m’a fait lire la Torah. Aujourd’hui, le centre chorégraphique international dont j’ai la responsabilité dans ma ville natale se trouve dans une chapelle catholique désacralisée, mais qui a gardé son décor baroque et ses tableaux religieux. C’est un endroit extraordinaire, où des danseurs du monde entier viennent en résidence de travail. «Wahada» est ma première création sur de la musique religieuse.

Pourriez-vous nous dire deux mots de votre expérience de chorégraphe en Algérie?

J’ai voulu initier de jeunes Algériens à la danse grâce à la préparation d’un spectacle à l’Opéra d’Alger et en tournée internationale. J’ai connu très jeune la difficulté de m’affirmer danseur. Pour ne pas le choquer, je disais à mon père que j’allais au handball. Depuis lors, j’ai compris qu’il faut beaucoup expliquer, communiquer. C’est ce que j’ai fait à Alger. Des garçons sont venus, mais aucune fille. Certains sont maintenant professeurs en Algérie ou danseurs. Une porte s’est ouverte.

«Wahada» Du 27 novembre au 2 décembre. Rés. 022 322 50 50 et www.geneveopera.ch (TDG)