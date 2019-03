Trois pièces en guise de cadeau

«La danse revient à la place Neuve, c’est pourquoi j’ai voulu donner un côté gala à ce programme de printemps, explique Philippe Cohen, le directeur du Ballet du Grand Théâtre depuis 2003. En plus, c’est un beau dernier spectacle pour Tobias Richter, qui a soutenu le Ballet pendant toute la durée de son mandat à la tête de l’institution.» Le côté gala se voit sur l’affiche en noir et rouge portant les noms de deux chorégraphes de renom: Kylián et Foniadakis. La qualité des trois pièces qui seront dansées du 27 au 31 mars justifie le terme de «cadeau» employé par Philippe Cohen. «Je n’ai pas voulu terminer cette saison par une création, car le temps nous manquait pour cela. «Bella figura» et «Petite Mort» datent des années 90 et «Glory» de 2012.»

Cette dernière pièce, qui clôt le programme donné dès ce soir au Grand Théâtre, a été représentée plus de cent fois par le Ballet à Genève et ailleurs. Son auteur est Andonis Foniadakis, natif de l’île de Crète, naguère danseur chez Béjart à Lausanne, puis au Ballet de l’Opéra de Lyon, avant de se lancer comme chorégraphe indépendant. En 2004 déjà, il créait pour la troupe genevoise «Selon désir» au cours d’une soirée Bach à trois chorégraphes: Jerome Robbins, mort en 1998, Douglas Becker, dont on n’a plus entendu parler depuis, et Andonis Foniadakis. Ce dernier est de retour sur la scène de Neuve en 2012 avec «Glory» et en 2013 avec sa propre version du «Sacre du printemps» d’Igor Stravinski.

«J’ai demandé à Andonis de reprendre «Glory» parce que c’est une pièce très réussie et appréciée du public. Aussi parce qu’elle met en scène l’ensemble de la compagnie. J’ai mis un point d’honneur, depuis que je suis entré au Grand Théâtre, à faire danser toute la troupe dans chaque programme. Les deux chorégraphies de Jirí Kylián ne remplissent pas cette condition. «Glory» oui. Mais il restait un problème à régler. Cette création était faite pour remplir seule une soirée entière. C’était trop long de la donner telle quelle après les deux pièces de Kylian. Je suis reconnaissant à Andonis d’avoir accepté de raccourcir «Glory» par-ci par-là. C’est toujours aussi exigeant pour les danseurs, si ce n’est plus, car il n’y a aucun temps mort. La pièce gagne en intensité.»

On a hâte de redécouvrir cette pièce inspirée par l’art baroque, qui fait naître des images majestueuses et une chorégraphie survoltée, sans autre décor que des lumières remarquablement travaillées. Le raffinement des costumes légèrement historiques – au propre comme au figuré – est dû au styliste grec Tassos Sofroniou. La musique, qu’elle soit du compositeur Julien Tarride ou du divin Haendel, pousse les danseurs, les bouscule, les jette les uns sur les autres, les fait lever les bras au ciel, sans leur laisser le moindre répit.

Avant d’en arriver là, rendez-vous avec deux petits bijoux du très grand chorégraphe tchèque fixé aux Pays-Bas, Jirí Kylián. «Il ne voyage que très rarement. Il a la phobie de l’avion», nous apprend Philippe Cohen. Agé depuis quelques jours de 71 ans, Kylián a dirigé pendant près de trente ans le Nederlands Dans Theater (NDT) à La Haye. L’un des anciens danseurs de cette compagnie est un Genevois, le chorégraphe Ken Ossola, auteur de créations pour le Ballet de Genève en 2010 et 2014. Il est venu apprendre «Bella Figura» aux danseurs genevois, alors que sa camarade du NDT Shirley Esseboom se chargeait de les initier à «Petite Mort».

«J’aurais voulu mettre «Bella Figura» plus tôt au répertoire de la compagnie, se souvient Philippe Cohen, mais le Ballet était à ce moment-là cantonné au BFM, où les caractéristiques de la scène ne permettent pas de monter ça. Quant à «Petite Mort», Kylián ne voulait pas me le donner. Maintenant la compagnie a changé et il n’y a plus de problème. Ces pièces, l’une sur de la musique baroque, et l’autre sur du Mozart, sont merveilleuses et donnent l’impression d’avoir été faites hier!»

Grand Théâtre «Entre réel & illusion théâtrale» («Bella Figura» et «Petite Mort» de Jirí Kylián, «Glory» d’Andonis Foniadakis), par le Ballet du Grand Théâtre, du 27 au 31 mars. Loc. 022 322 50 50. geneveopera.ch (TDG)