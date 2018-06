Trois humoristes genevois en quête d’une couronne

Les humoristes genevois ont la cote. L’an dernier, Antoine Maulini remportait la finale du Concours scène ouverte organisée par le festival Morges-sous-Rire. Le 14 juin, trois joyeux lurons venus du bout du lac vont tenter, chacun de son côté, de lui succéder. Si leurs noms ne figurent pas encore en haut de l’affiche, Bruno Hausler, Yvan Franel et Thibaud Agoston gagnent à être connus. C’est ce que disent aussi le Bernois Blake Eduardo et le Vaudois Jacques Bonvin, également sélectionnés. Le meilleur des cinq finalistes représentera la Suisse en 2019 dans les plus grands festivals d’humour francophones, à savoir le ComediHa! de Québec, le Voo Rire de Liège et la Performance d’Acteur de Cannes. Un tremplin qui se mérite. À Morges, au café-théâtre de Beausobre, nos lascars ont dix minutes pour convaincre. Plus qu’il n’en faut pour des tchatcheurs impénitents en quête du Graal.

Le collégien

Dans le monde du show-biz, un comédien français porte déjà le même nom que lui. À terme, Bruno Hausler envisage de changer de patronyme. En attendant, c’est bien sous cette identité qu’il a brillé au CPO, à Lausanne, en présélection du Concours scène ouverte. «J’ai présenté un court extrait de mon spectacle «Grand garçon», au cours duquel je parle de mes potes, de ma famille, de ma copine… et d’histoires de collège.» Un environnement que le benjamin de notre trio connaît bien: à 18 ans, cet élève de quatrième année au Collège de Saussure termine en ce moment ses examens. Son travail de maturité? Réaliser et présenter un one-man-show. Repéré par les responsables du Caustic Comedy Club, à Carouge, véritable tremplin pour les humoristes en devenir, ce binational suisse et brésilien – «cela crée des situations assez marrantes que je raconte sur scène» – a également intégré la maison de production Joker’s. Celle-ci compte notamment dans ses rangs Thomas Wiesel. «Ça m’a ouvert plein de portes.» Dont celle de l’émission «Mauvaise langue», pilotée par Thomas Wiesel sur RTS Un. Pas mal pour un jeune talent qui, enfant, rêvait de devenir… cuisinier.

Le chanteur

Quand il ne divertit pas la galerie en prenant l’accent américain ou marocain dans ses sketches, Yvan Franel (39 ans) se glisse dans la peau d’un rocker. Leader et tête pensante du groupe Stevans, le Genevois chante, joue de la guitare et du piano. Des centaines de concerts, ça vous forge une présence sur scène. Atout déterminant lorsqu’il s’agit de capter l’attention? Rien d’évident: «Durant des spectacles d’humour, on ne peut pas se cacher derrière des instruments. Pas question de partager son adrénaline avec des musiciens. Tout se joue dans les premières secondes. Si le public rit d’emblée, ça rassure.» Pitre de sa classe à l’époque des culottes courtes et boute-en-train lorsqu’il fréquentait l’École hôtelière, Franel a toujours aimé la bonne humeur. Engagé dans «La Revue» de Pierre Naftule en 2016, il y croise un futur lauréat de Morges-sous-Rire, Antoine Maulini. Lequel l’encourage et lui propose même de faire la première partie de son spectacle au Caustic Comedy Club. Ça se passe tellement bien que notre homme s’apprête à y retourner, en solo, les 29 et 30 juin avec son show «Evrard se teste».

L’acteur

Adepte du grand écart, Thibaud Agoston peut aussi bien déclamer du Racine dans la journée que débiter de la vanne salace en soirée, micro en main. Établi à Paris depuis près d’une année, il y fréquente le fameux Cours Florent. «J’y ai appris à poser ma voix. Cela m’aide pas mal pour les spectacles d’humour.» Afin de financer ses études de théâtre, cet enfant de Vessy fait du baby-sitting ou joue les animateurs dans des camps de vacances. Lui qui a découvert l’improvisation à l’adolescence a vite attrapé le virus de la scène. «Je me sens à l’aise dans le registre du stand-up. Mais plutôt que de livrer des anecdotes trop personnelles, je préfère aborder des sujets plus généraux. J’évoque certains maux de la société moderne, à l’image de la technologie envahissante ou des dérives des réseaux sociaux.» Un joyeux drille que ce jeune homme qui déclare avoir 13 ans dans son corps, 50 ans dans sa tête et 21 ans sur sa carte d’identité. C’est en tout cas ce qu’il laissait entendre dans «Thibaud Agoston est une petite fleur», un show présenté au Caustic Comedy Club en octobre et en mars dernier, et dont des extraits l’ont propulsé dans le sillage de Morges-sous-Rire. (TDG)