Tiphanie Bovay-Klameth, la comédienne qui renferme tant «D’Autres»

Il n’y a guère qu’à Genève que Tiphanie Bovay-Klameth reste étrangement méconnue. De Paris – où elle s’est non seulement acoquinée avec la troupe des Deschiens, mais a également concouru en demi-finale de la Coupe du monde d’improvisation en 2015 – aux quatre coins du canton de Vaud dont elle est l’enfant, son talent de comédienne coupe notoirement le souffle. L’aberration de cette renommée lacunaire devrait enfin se réparer: avec la programmation par Antigel, ce soir en France voisine, du seule-en-scène D’Autres, et, en mars prochain, avec quelques dates d’une même tournée au Théâtre Saint-Gervais. L’occasion de prendre enfin la réelle mesure artistique de celle qui zébra furtivement le ciel du Poche en automne 2015, dans une Villa Dolorosa détournant Tchekhov.

Comparable en cela à sa consœur Eugénie Rebetez, Tiphanie Bovay-Klameth – dite TBK – fait instantanément penser à la grande Zouk. Même intérêt porté aux petites gens, à leurs actions anodines et leurs traits universels. Même précision, même grâce dans la rondeur. Mais l’amplitude du jeu va plus loin encore, dans son flirt avec le tragique plus volontiers qu’avec la parodie. «Le quotidien de chacun contient en puissance un drame que j’essaie de révéler», dit la trentenaire. Avant d’enchaîner: «Rendre pluriel le caractère singulier de l’individu, c’est lui donner une dimension susceptible d’être saisie par tous».

Sur le plateau nu de son «documentaire», la communauté villageoise de Borbigny (contraction du Bussigny de ses jeunes années et de l’Orbe de son ancrage familial) s’affaire à préparer la soirée de gym annuelle. Mais un décès endeuille la collectivité – et pimente le portrait fragmenté. Pour embrasser la personnalité de Tiphanie Bovay-Klameth, nous voilà obligés de serrer la main à bien D’Autres.

D’autres Théâtre du Bordeau, Saint-Genis-Pouilly, sa 10 à 20 h , www.antigel.ch

(TDG)