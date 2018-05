Le grivois met le paquet

Peignoirs léopard confectionnés sur mesure, pantoufles à l’avenant… Ah! Ils ont du style, les comédiens mâles du «Cabaret grivoiX», septième du nom. Et les actrices qui les encadrent ne déparent pas le tableau. Sur la scène du Théâtre des Grottes, Myriam Charnelle, Pascal Burnes, Philippe Legland et Donatienne Sensuelle (des pseudonymes, vous vous en doutez) mettent le paquet dès vendredi pour évoquer les rapports hommes-femmes sous l’angle du sexe. Un divertissement truculent dans la veine des cabarets parisiens de la grande époque. «Gorges déployées bienvenues… culs pincés s’abstenir», prévient le programme.

Rien n’est vulgaire

«Ben oui, pendant une heure et demie, on ne parle que de ça», admet Philippe Legland, alias Philippe Herdewyn, auteur-acteur-metteur en scène bien connu des Genevois qui aiment se gondoler. Pilier de «La Revue et non corrigée», l’homme a la plume leste. «Mais attention, prévient-il, si l’on évoque essentiellement ce qui se passe en dessous de la ceinture, on n’est pas là pour raconter des blagues cochonnes pour autant. Ça, tout le monde peut le faire au bistrot. «Le Cabaret grivoiX» est un spectacle qui ne se prend pas au sérieux, mais qui se monte sérieusement. Ce sont des sketches écrits, travaillés, qui possèdent tous les codes du théâtre. Rien n’est vulgaire, c’est juste grossier, comme disait Coluche.»

Fidèle, le public de ce spectacle décapant apprécie la verve des artistes, aussi à l’aise dans les scènes de drague que de coucheries. «Le bouche-à-oreille fonctionne bien, on a toujours un peu plus de monde chaque année», se réjouit Philippe Herdewyn. Beaucoup de spectatrices parmi les spectateurs. «Elles sont souvent beaucoup plus décoincées. On entend bien leurs rires.»

Cette année, ces dames et leurs compagnons se bidonneront avec des sketches sur l’alibi de la libido, l’amour en EMS, les positions sexuelles ou les implants mammaires. La parodie de l’émission de M6 «Scènes de ménage», transposée en «Scènes de couchage» demeure. Un must. Tout comme les chansons connues revisitées, un classique du «Cabaret grivoiX». Succès mondial, «Just a gigolo» devient «J’aime les gros lolos». Le tube de Michel Delpech «Chez Laurette» se traduit par «La levrette.» Vous voilà prévenus…

«Cabaret grivoiX No 7», du 25 mai au 3 juin, Théâtre des Grottes, rue Louis-Favre, 43. 20h30 + sa et di à 14h30. Rés: 079 158 40 03

(TDG)