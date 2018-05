Le fric, un sujet payant

Ce n’est plus une tournée, c’est un marathon, riche d’une centaine de dates. Depuis le 6 février dernier,et Vincent Veillon sillonnent la Romandie avec un spectacle, «Le fric», garant d’excellents retours sur investissement. Le joyeux pessimisme des deux humoristes fait merveille au cours d’une ribambelle de sketches live et de vidéos brocardant la toute-puissance de l’argent. Un réalisme désabusé qui plaît. Dans des salles souvent combles, les spectateurs retrouvent avec bonheur certains personnages issus des émissions «120 secondes» et «26 minutes». Et se réjouissent d’en découvrir d’autres, pas moins savoureux. Au printemps prochain, Kucholl et Veillon tireront la prise. «Il faut toujours avoir en tête de sortir de l’autoroute au bon moment», glissent-ils, pince-sans-rire. Entretien cash avant le retour de l’inénarrable duo à Genève, au Théâtre du Léman cette fois, après un succès de ouf en février et en mars au Casino-Théâtre.

Comment expliquer cet extraordinaire engouement pour «Le fric»?

Vincent Veillon: On est devenus un peu mainstream en passant de Couleur 3 et du Web au salon des Romands à 20 h le samedi soir.

Vincent Kucholl: Notre chance depuis 2011, c’est de disposer d’une tribune. Le passage à la télévision a amplifié le phénomène.

On vous accueille désormais comme des stars?

V.K. Il n’y a pas d’hystérie. Les spectatrices ne nous lancent pas de soutien-gorge!

V.V. C’est qu’on n’a pas le charisme de Mick Jagger…

Au terme de sa première, à Pully, «Le fric» a essuyé quelques critiques plutôt mitigées. Cela vous a-t-il déconcerté?

V.V. Certains artistes se foutent des critiques. Ce n’est pas notre genre. On en a tenu compte, de même que des retours de notre entourage, de l’avis de notre metteur en scène Antoine Jaccoud et d’échos recueillis dans le public. Du coup, la forme a énormément évolué depuis le 6 février.

V.K. Avec une centaine de dates à l’affiche, on peut se permettre le luxe de bouger beaucoup de choses.

Qu’avez-vous amélioré par rapport aux premières représentations?

V.K. On a changé la fin, qu’on trouvait moralisatrice et premier degré. Un peu trop bon élève. On a également viré un sketch faible, remplacé par un autre.

V.V. De manière générale, on a taillé dans le texte, presque naturellement.

À la Revue, Pierre Naftule applique le sacro-saint principe d’une vanne toutes les quinze secondes. Vous aussi?

V.K. Il n’y a pas de règles établies. En revanche, lorsqu’on constate sur scène que le public ne réagit pas comme on le souhaitait, on essaie d’affiner.

V.V. Dans ce spectacle, il y a plusieurs sketches où l’on ne cherche pas du tout les rires. Deux d’entre eux s’avèrent même assez tragiques. Si la salle devait se gondoler toutes les quinze secondes, cela serait très mauvais signe.

Vous faites notamment référence à cette scène poignante impliquant un paysan du Pays d’En-Haut…

V.K. Ce sketch-là est un de ceux qui marquent le plus les gens. Ils en ont les larmes aux yeux. S’ils rient, ils rient jaune. Quand il règne un silence de mort dans la salle, je me dis: yes, super!

V.V. C’est arrivé une ou deux fois que la salle rie trop. Le signe qu’on n’était pas bien arrivé à canaliser l’émotion.

Vous avez souvent abordé le thème de l’argent dans vos chroniques ou dans vos émissions. Le fric, c’est un sujet payant?

V.K. C’est un sujet riche, alors qu’a priori on se dit que la matière doit être chiante! L’argent génère beaucoup de conflits, que ce soit au sein du couple, entre les États, la ville et la campagne, le Nord et le Sud, les patrons et les ouvriers, les jeunes et les vieux. C’est un motif de conflits, et comme le conflit est à la base du théâtre, c’est tout bénéfice. Dans le spectacle, on fait une sorte d’apologie du capitalisme. En creux, on dit l’inverse.

Après avoir vu «Le fric», les spectateurs comprennent-ils mieux la perversité de certains mécanismes économiques?

V.V. Ça les fait réfléchir. Ce n’était pas notre but, et l’on propose assez peu de séquences didactiques. Mais c’est bien s’il se dégage un petit sentiment de malaise.

V.K. Il ne s’agit pas de se montrer moralisateur. On n’a pas la prétention de donner des leçons. Toutefois, on aime bien si les gens se posent une ou deux questions.

Vous parlez volontiers d’«humour documenté» concernant certains sketches.

V.K. Pour celui du paysan de montagne, Vincent (Veillon) a passé une soirée avec un agriculteur chez qui il allait quand il était ado, un gars des Ormonts. Il a pris des notes pendant trois-quatre heures, approfondissant la thématique qu’on voulait creuser, le rapport à l’argent de ce genre de personne, le prix du lait. Là, il y a une dimension documentaire au premier sens du terme.

V.V. On se nourrit de l’observation qu’on peut faire dans les milieux qu’on fréquente. Nous sommes tous les deux des personnes très curieuses. On pose beaucoup de questions.

Les personnages restent ancrés en Suisse. Ce spectacle-là pourrait-il être joué à Paris?

V.K. Sans doute, en l’adaptant un peu en en faisant beaucoup de communication, car on n’est pas connu en France. Mais on ne le fera pas, à cause de notre agenda. La nouvelle émission qu’on lance en septembre va nous prendre trop de temps.

De quoi s’agit-il?

V.V. D’un développement naturel de «120 secondes» et de «26 minutes». Il y aura des sketches tournés dans des lieux improbables, des parodies de films, de publicité.

V.K. C’est le même ADN: Vincent et moi rigolons de la Suisse romande et de son actualité. La durée est encore en discussion. Le titre n’est pas encore arrêté. On bosse à fond là-dessus.

«Le fric, c’est un moyen, en tout cas pas une fin»

Au vu de votre succès, «Le fric» constitue-t-il une bonne opération financière?

V.K. Oui. Mais ça ne va pas nous rendre riches pour autant.

V.V. On a parfois entendu qu’on était millionnaires. C’est faux. On a une optique d’entrepreneur. On ne va pas aller claquer notre argent en s’achetant une Tesla.

V.K. Il faut faire tourner notre boîte de production, avec une dizaine d’employés. Par ailleurs, le succès peut s’arrêter à tout moment. C’est bien de mettre un peu de côté. On est très Suisses pour ça.

Un tel spectacle, ça coûte cher à monter?

V.V. 200 000 francs, qui représentent les frais de création jusqu’à la première. Cette somme inclut le salaire du metteur en scène et toute la production vidéo. C’est assez conséquent pour un spectacle avec deux personnes sur scène.

Le fric, c’est chic ou c’est sale?

V.K. Plutôt sale. Ça peut même être assez dégueu. Mais quand ça permet de boire un bon verre de vin avec des amis, c’est chic. C’est un moyen, en tout cas pas une fin.

L’argent ne fait pas le bonheur. Ou bien si?

V.K. Non, clairement pas. La première fois qu’on a accès à certains privilèges grâce à l’augmentation du niveau de vie, ça contribue à un bonheur éphémère. Mais quand cela devient une habitude, ce bonheur disparaît. PH.M.

«Le fric», Théâtre du Léman, les 31 mai et 1er juin (complets), les 6 et 7 juin (disponibles) et le 8 juin (complet)

(TDG)