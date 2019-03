Le Ballet du Grand Théâtre offre un bouquet d'illusions

Tout spectacle de danse est une illusion. Celle de la légèreté, de la puissance, du rythme et de la musicalité prêtés à une frange élue de l’espèce humaine. Sur scène, les danseurs nous emportent à leur suite dans un mirage fait de souplesse, d’élégance et de sensualité. Le reste du temps, ces gens vont et viennent comme de simples mortels.

Le programme du Ballet du Grand Théâtre «Entre réel & illusion théâtrale» évoque ce va-et-vient au fil de trois chorégraphies. Les deux premières, «Bella figura» et «Petite Mort», sont la huitième et la dixième pièce de Jiri Kylián qui entrent au répertoire de la compagnie genevoise. «Dream Dances» fut la première il y a 30 ans. Du rêve, déjà, dont le maître n’était pas sorti en 1991 et 1995 lorsqu’il composa les créations très oniriques auxquelles les danseurs consacrent en ce moment leurs forces et leur talent.

Théâtralité d’un immense rideau noir, rougeoiement des jupes, chair des torses également nus pour les deux sexes, voilà les images qui dominent «Bella figura». La danse y est «kylianesque» en diable, d’un néoclassicisme assumé, impeccablement interprétée par les danseurs de Genève, qui prêtent vie à un vocabulaire exigeant, si bien maîtrisé qu’il donne l’illusion de la facilité. «Petite Mort» est un autre songe, plus XVIIIe siècle, peuplé de sabres de duel et de robes à panier, qui font croire que les beautés qui les portent roulent plutôt qu’elles ne marchent. Sur l’adagio et l’andante de deux concertos pour piano de Mozart, on meurt de plaisir, évidemment!

Après l’entracte, changement de génération et de style. Même si la musique est à dominante baroque (Bach et Händel), le ton donné par le chorégraphe Andonis Foniadakis fait plus XXIe siècle que «Ris et Danceries». Lumières, musiques des transitions et costumes témoignent d’un ancrage dans l’esthétique du contre-jour, du son et de l’image coup de poing. Aux savants entrelacs des corps, il préfère les empoignades rapides; turbulence des figures et vitesse des déplacements sont étourdissantes.

Le «Glory» de 2012 raccourci pour s’intégrer dans ce programme ne laisse aucune place à la songerie. C’est à regarder sans penser, comme un show bien bâti qui laisse interprètes et public groggy. Toute cette jeune énergie déployée sur du Bach et du Händel arrache immanquablement des cris de joie au public peu gourmé des étages, ça c’est bien aussi. Grand Théâtre, place Neuve, les 29, 30 et 31 mars, 022 322 50 50 (TDG)